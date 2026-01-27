'Шахеды' со Starlink представляют большую опасность: 'Флэш' объяснил, как их обезвредить

Он подчеркивает, что нужно как можно быстрее включаться и вырабатывать контрмеры.

Вражеские дроны со Starlink – это большая опасность, поэтому нужно запретить роуминг "чужим" "Старлинкам", которые залетают в нашу страну, считает специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Отвечая на вопрос об использовании врагом дронов со Starlink, он отметил, что это "большая опасность для нас". "Представьте себе, что россияне могут в режиме онлайн управлять "Шахедами", могут управлять любыми ударными БПЛА и долетать, куда хотят. До настоящего времени мы фиксировали такие случаи только на БПЛА "Молния", – сказал "Флэш" в эфире Radio NV.

Эксперт добавил, что они атаковали инфраструктуру, брали для себя задачу атаковать прифронтовую энергетику. По его словам, беспилотник "Молния", управляемый человеком на "Старлинке", может лететь очень низко, избегать наших зенитных дронов, радаров и точно поражать цели, и это проблема.

"Потом мы увидели "Старлинки" на БМ-35, это БПЛА топливного типа. Он может атаковать цели на расстоянии до 500 километров. У него есть запас топлива, он не такой большой, как "Шахед". И именно он долетел до Днепра", – отметил Бескрестнов.

Как бороться с такими дронами

Говоря о том, в чем здесь угроза, он пояснил, что фактически это большой FPV, который управляется с территории России оператором в режиме реального времени. "Не будем ждать, пока противник разнесет у нас все вот этими "Шахедами", управляемыми на "Старлинках", – нужно как можно быстрее включаться и вырабатывать контрмеры", – подчеркнул эксперт.

По его словам, в первую очередь напрашивается административное решение – на уровне SpaceX, правительств Соединенных Штатов Америки и Украины. "Флэш" отметил, что нужно запретить роуминг "чужим" "Старлинкам", которые залетают в нашу страну.

"На нашей территории должны работать только наши "Старлинки". А для этого мы должны создать некий реестр всех "Старлинков", которые есть у Сил обороны и у волонтеров, передать их на обслуживание официальному дилеру в Украине и все новые подключения проводить только через него. Таким образом, мы знаем все, что есть у нас. Все "Старлинки", купленные в других странах, на территории Украины не работают", – пояснил он.

Кроме того, сейчас необходимо раннее выявление "Старлинков" на бортах БПЛА и использование против них зенитных дронов. Также нужно обдумать инженерные методы защиты.

Проблема российских БПЛА со Starlink - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее "Флэш" отметил, что россияне нанесли удар "Шахедами" по стоянке вертолетов недалеко от Кропивницкого. Дронами управляли операторы в режиме реального времени.

Эксперт сделал вывод, что это было первое применение "Шахедов" на "Старлинке". Эти "Шахеды" на ручном управлении летели почти над землей, чтобы их не видели радиолокационные системы.

Кроме того, мы также писали, что "Шахeды" со Starlink будут бить точнее. Эти дроны на Starlink, в частности, могут работать и против средств ПВО.

