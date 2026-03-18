Новая гиперзвуковая ракета получила уникальный двигатель на жидком топливе

Эти двигатели работают на нетоксичных топливных смесях, которые можно хранить в широком диапазоне температур.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки реализуют проект "Доступный демонстратор скоростной ракеты" ARMD. Он призван сократить сроки и затраты на создание гиперзвуковых технологий.

Несколько недель назад был осуществлен первый полет в рамках проекта. Центральным элементом подхода стал двигатель на жидком топливе Draper от Ursa Major, пишет ресурс Breaking Defense. Инженер и руководитель программы в Ursa Major Катрина Хорнштейн рассказала об этом двигателе.

По ее словам, программа ARMD была разработана для быстрой демонстрации доступных гиперзвуковых возможностей, а первый демонстрационный полет имел целью доработать передовые, долговечные двигатели на жидком топливе. Именно такие двигатели Ursa Major создает для гиперзвуковых полетов.

"Ракетные двигатели на жидком топливе, пригодном для хранения, в частности тот, который разрабатывает Ursa Major, используют нетоксичные топливные смеси, которые можно хранить в широком диапазоне температур – в отличие от криогенных систем, обычно используемых для запуска. Мы выбрали путь использования топлива, поддающегося хранению; это двигатель с замкнутым циклом, что означает высокую эффективность и возможность легко перевозить с собой большое количество топлива", – пояснила инженер.

По ее словам, ключевое отличие от гиперзвуковых систем заключается в том, что в двигателе перевозится собственное топливо и окислитель. Поэтому нет зависимости от скорости и высоты полета, как это происходит в случае гиперзвуковых систем, использующих воздух в качестве топлива.

"Только мы имеем возможность активно маневрировать на протяжении всего цикла определенных профилей полета, что отличается от возможностей типичных систем "разгон-планирование", поскольку в фазе планирования у них нет двигателей", – резюмировала Хорнштейн.

