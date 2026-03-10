Российское оружие 'в пролете': МиГ-29 оснастили китайскими гиперзвуковыми ракетами (фото)

CM-400AKG является ракетой воздушного базирования, разработанной корпорацией CASIC.

Сербия включила в состав вооружения своих истребителей МиГ-29 китайские ракеты класса "воздух-поверхность" CM-400AKG, которые иногда называют "гиперзвуковыми". Соответствующее фото разместил на своем аккаунте аналитик Дунав Intel.

По словам специалистов портала "Милитарный", истребители МиГ-29 также оборудовали универсальными пилонами от китайской компании CATIC, что позволяет использовать различные ракеты и управляемые бомбы.

Эксперты напоминают, что в течение последних восьми месяцев военно-транспортные самолеты Сербии совершали полеты в Египет, ОАЭ и Иорданию, где могли загружать китайское вооружение.

Видео дня

Сама CM-400AKG является ракетой воздушного базирования, разработанной корпорацией CASIC. Дальность ракеты, по данным из разных источников, составляет от 240 до 400 километров. По данным разработчиков, ракета может достигать скорости от 4,5 до 5,5 Маха.

Некоторые аналитики сомневаются в ее "гиперзвуковом" статусе, ведь ракета, вероятно, не поддерживает такую скорость на протяжении всего полета. Как бы то ни было, это очень угрожающее оружие, поскольку полубаллистический профиль и высокая скорость пикирования делают ее чрезвычайно сложной целью для перехвата.

Предполагается, что CM-400AKG использует инерциальную навигацию, спутниковую навигацию и пассивное радиолокационное наведение, а также может быть оснащена инфракрасной/телевизионной головкой самонаведения.

В теории ракета может поражать как стационарные наземные объекты, так и морские цели. Массу боевой части оценивают в 200 кг.

Ранее высказывались предположения, что Министерство обороны Сербии может вывести МиГ-29 из эксплуатации, однако их использование в качестве носителей новых китайских ракет свидетельствует о том, что эти самолеты останутся на вооружении в ближайшем будущем.

Россияне предполагают, что получение нового оружия может стимулировать Министерство обороны Сербии финансировать дальнейшие закупки этих самолетов из крупных российских запасов.

Однако это более чем сомнительно. Сам факт того, что сербы выбрали китайскую ракету, свидетельствует о попытке максимально дистанцироваться от новых российских вооружений.

Китайское оружие – другие новости

Ранее были названы три средства на вооружении Китая, которых нет в армии США. Хотя страна еще уступает Соединенным Штатам в технологическом уровне и боевом опыте, Пекин активно занимается модернизацией своих вооруженных сил.

Среди прочего Пекин активно создает новые противокорабельные баллистические ракеты, специализированную наземную сеть береговых ракет, а также наземные баллистические ракеты средней дальности.

Напомним также, что ранее Китай развернул новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-27, которая может достигать континентальной части США. Эта ракета отличается универсальностью: она может применяться как для ядерных ударов, так и для "обычных" атак по кораблям или целям на земле.

Вас также могут заинтересовать новости: