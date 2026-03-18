В Иране заметили обломки неизвестного израильского дрона с турбореактивным двигателем

Система наведения беспилотника позволяет использовать его как управляемое вооружение.

В иранской провинции Лурестан возле населенного пункта Васиан были обнаружены обломки неизвестной израильской ракеты-дрона. Она имеет серый или серебристый корпус с характерной красной маркировкой.

На сайте Open Source Munitions Portal (OSMP) опубликовали предварительное описание неизвестного беспилотника. По предвариательной информации, ракета-дрон имеет сложные гидравлические и электронные компоненты, а ее корпус скреплен с помощью винтов и заклепок.

Как пишет Militarnyi, важной особенностью найденного беспилотника является наличие турбореактивного двигателя. Находку классифицировали как фугасный и осколочный боеприпас.

В издании отметили, что система наведения ракеты позволяет использовать ее как управляемое вооружение. Этот беспилотник может запускаться как с наземных платформ, так и с других беспилотных летательных аппаратов.

Также в издании обратили внимание на то, что оперение беспилотника включает систему стабилизаторов, среди которых есть фиксированные, широкие и подвижные шарнирные элементы.

США активно атакуют дронами Reaper цели в Иране

Ранее The Wall Street Journal писало, что США массово используют относительно медленные беспилотники MQ-9 Reaper для атак по военным объектам Ирана. Отмечается, что эти дроны оснащены 100-килограммовыми бомбами малого диаметра и могут достигать целей, находящихся далеко за пределами досягаемости ракет Hellfire.

Около десятка MQ-9 Reaper было потеряно в воздухе или на земле в результате атак иранских ракет. Но потери не останавливают США, которые одновременно используют до 10 дронов MQ-9 над Ираном.

