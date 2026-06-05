Над 'Зоной 51' впервые сняли таинственный 'истребитель', не похожий на ни один существующий самолет

Одна из гипотез предполагает, что перед нами прототип истребителя шестого поколения F-47.

В сети активно обсуждают видео с неизвестным летательным аппаратом, которое, вероятно, снял блогер вблизи секретной базы ВВС США "Зона 51" в штате Невада. Об этом сообщает The War Zone.

Следует учитывать, что нет никаких подтверждений подлинности этого изображения – ни официальных, ни каких-либо других.

Если видео (тепловизионное изображение) реальное, можно предположить, что это полет прототипа нового американского самолета. Вероятно, перспективного истребителя шестого поколения F-47, который создается в рамках программы NGAD (Next-Generation Air Dominance).

Видео дня

Это совместный проект ВВС США и американских авиастроителей, направленный на создание истребителя шестого поколения.

Ранее отмечалось, что в рамках этой программы был создан демонстратор перспективного самолета, предназначенный для проведения летных испытаний. В то же время никаких подтверждений этого (по крайней мере до последнего времени) представлено не было.

Имеющееся изображение не дает ответов относительно конструктивных особенностей летательного аппарата. Судя по всему, "истребитель" имеет два двигателя. В шутку самолет с видео сравнивают с вымышленным F-19 из одноименной компьютерной игры 90-х годов – "F-19 Stealth Fighter".

Он также несколько похож на экспериментальный McDonnell Douglas X-36, который был предназначен для отработки концепции планера, лишенного вертикального стабилизатора.

X-36 совершил первый полет в 1997 году. Он был построен в масштабе 28% от возможного истребителя и управлялся пилотом с наземной станции. Несмотря на потенциальную пригодность и успешную тестовую программу, нет никаких данных о дальнейшей разработке проекта X-36.

Истребитель F-47 – другие новости

Напомним, в марте прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о разработке истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США. Главным подрядчиком проекта выбрали компанию Boeing.

По словам Трампа, новый самолет должен стать "самым современным, эффективным и смертоносным истребителем из всех, когда-либо созданных".

Впоследствии в США обнародовали концептуальные изображения перспективного истребителя. Согласно этим данным, F-47 может получить широкий плоский фюзеляж, а также два двигателя неизвестного типа.

Позже сообщалось, что максимальная скорость F-47 может превышать 2 Маха, то есть более 2450 км/ч. Самолет также получит усовершенствованную технологию малозаметности, которая, как ожидается, будет существенно превосходить решения, примененные на F-35 и F-22 Raptor пятого поколения.

Сообщалось также, что США планируют закупить более 185 истребителей F-47 – это примерно соответствует количеству произведенных F-22, но в разы меньше, чем общий парк F-35. Американцы хотят получить новый самолет в сжатые сроки – по некоторым данным, это произойдет уже до конца десятилетия.

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