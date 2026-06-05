США официально отправили 'на пенсию' легендарные штурмовики AV-8 Harrier

Морская пехота США рассталась с AV-8B Harrier, заменив его современными истребителями F-35B.

Корпус морской пехоты США официально завершил эксплуатацию палубных штурмовиков AV-8B Harrier, поставив точку в 55-летней истории одного из самых известных самолетов с возможностью вертикального взлета и посадки, пишет Defence Express.

Прощальная церемония состоялась в составе эскадрильи VMA-223 "Bulldogs", которая стала последним подразделением американских морпехов, использовавшим эти самолеты. Таким образом, AV-8B Harrier окончательно снят с вооружения США.

История Harrier в США началась в 1971 году, когда на вооружение поступил AV-8A. Впоследствии его модернизированная версия AV-8B оставалась в строю более четырех десятилетий.

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За это время штурмовики принимали участие в ключевых военных кампаниях США, в частности:

операциях "Щит пустыни" и "Буря в пустыне" в Персидском заливе;

операциях на Балканах в 1990-х годах;

войне в Афганистане ("Непокоренная свобода");

вторжении в Ирак в 2003 году.

После вывода Harrier из эксплуатации подразделения морской пехоты переходят на новейшие F-35B – истребители пятого поколения, которые также обладают способностью к короткому взлету и вертикальной посадке.

Таким образом, США полностью обновляют палубную авиацию, заменяя устаревшие платформы современными многофункциональными самолетами.

Самолет, переживший несколько поколений модернизаций

AV-8B Harrier начал выпускаться в 1981 году, а его предшественник AV-8A – еще с 1960-х. Несмотря на солидный возраст, самолет неоднократно модернизировался.

Одна из ключевых модернизаций – версия AV-8B Plus – позволила интегрировать современные системы наведения и вооружения, включая радар AN/APG-65 и ракеты "воздух-воздух" AIM-120.

Фактически это приблизило Harrier к многофункциональным истребителям 4+ поколения, хотя он оставался дозвуковым.

Причины списания

Несмотря на модернизации, ресурс планера исчерпался, а дальнейшее обновление стало экономически и технически ограниченным. По сравнению с F-35B, Harrier уступал по всем ключевым параметрам – от авионики до боевых возможностей.

Несмотря на списание в США, AV-8B Harrier продолжают эксплуатировать некоторые страны, в частности Италия и Испания. У последней даже нет срочных планов полной замены флота, поскольку эти самолеты остаются критически важными для авианосной программы.

Авиация США – главные новости

Как сообщал УНИАН, Военно-воздушные силы США продолжают подготовку к постепенному выводу из эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt II, известных как Warthog ("Бородавочник"). Одним из главных вызовов остается передача другим самолетам уникальной миссии боевого поиска и спасения, которую десятилетиями выполняли именно A-10.

В то же время полностью списывать легендарные штурмовики пока не спешат. В прошлом месяце ВВС объявили о продлении эксплуатации одной эскадрильи A-10 до 2029 года, а еще двух – до 2030-го.

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