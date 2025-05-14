Boeing F-47 будет иметь примерно вдвое больший боевой радиус, чем F-22 Raptor.

Начальник штаба Воздушных сил США генерал Дэвид Алвин опубликовал на своем аккаунте в социальной сети X инфографику, в которой сравнивает истребители четвертого, пятого и шестого поколений, а также "истребители-беспилотники", созданные в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Наиболее интересными являются характеристики F-47, который может стать основой истребительной авиации США в последующие десятилетия, а также определит основные векторы развития боевой авиации.

Максимальная скорость F-47 будет превышать 2 Махи, то есть, превышать 2450 км/ч. Он получит улучшенную технологию стелс, которая будет существенно превосходить решения, использованные на F-35 и F-22 Raptor.

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Больше всего поражает боевой радиус перспективной машины, который должен составлять более 1000 морских миль (более 1850 км). Для сравнения, боевой радиус F-22 Raptor пятого поколения составляет 590 морских миль, тогда как у F-16 он составляет 400 морских миль.

Сообщается, что Штаты хотят иметь более 185 самолетов F-47, что примерно соответствует количеству построенных F-22 и в разы меньше количества F-35 (их уже насчитывают более тысячи).

Наконец, интересны сроки создания самолета. Согласно представленным данным Соединенные Штаты могут получить F-47 уже к концу десятилетия. Это контрастирует с европейскими программами шестого поколения, которые рассчитаны на примерно 2035-2045 годы.

F-47 - справка УНИАН

Напомним, в марте этого года президент США Дональд Трамп объявил о создании истребителя шестого поколения F-47 для Воздушных сил США. Разработчиком выбрали компанию Boeing.

По словам Трампа, истребитель станет "самым передовым, самым эффективным и самым смертоносным самолетом из когда-либо созданных". Экспериментальную версию истребителя уже тестируют.

Позже американцы показали как именно может выглядеть перспективный самолет. Если верить этим данным, F-47 должен получить широкий и плоский фюзеляж, а также два двигателя неизвестного типа.

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