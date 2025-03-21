Программа Next Generation Air Dominance Воздушных сил США долгое время была в "подвешенном" состоянии.

В пятницу, 21 марта, президент США Дональд Трамп может объявить о решении Пентагона относительно контракта стоимостью не менее 20 млрд долларов на истребитель нового поколения, известный как NGAD (Next Generation Air Dominance). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Последние годы борьбу за контракт на разработку самолета вели Boeing и Lockheed Martin. Другой гигант - Northrop Grumman - объявил о выходе из гонки в 2023 году.

В перспективе победитель получит многолетний заказ на сотни миллиардов долларов.

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Для Boeing победа будет означать прекращение "черной полосы", которая началась после многочисленных аварий и катастроф ее пассажирских самолетов.

Если же победителем станет Lockheed Martin, то это еще больше усилит позиции компании, как ведущего разработчика малозаметных истребителей.

Программа NGAD - справка

Предполагается, что созданный в рамках NGAD самолет заменит F-22 Raptor и будет использоваться вместе с беспилотными летательными аппаратами.

Конструкция истребителя остается в секрете, но, скорее всего, он будет малозаметен, опционально пилотируемый и получит самые передовые датчики и самые современные двигатели.

Отметим, что программа NGAD долгое время находилась в "подвешенном" состоянии. Проблема заключалась, в частности, в цене самолета, которую считали слишком высокой даже для Соединенных Штатов.

В прошлом году УНИАН писал, что американские Воздушные силы пересматривают суть требований к новому истребителю-невидимке. Также сообщалось, что вместо преемника F-22 Соединенные Штаты могут создать "дешевый" легкий самолет, похожий на F-35.

Стоит также сказать, что Военно-морские силы США реализуют свою собственную программу истребителя шестого поколения. Перспективный самолет знают как F/A-XX. Недавно Lockheed Martin исключили из конкурса на его разработку.

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