Россияне усовершенствовали ракеты для 'Искандера': что изменилось

Эксперты считают, что Украине нужно ещё раз нанести удар по заводу, производящему соответствующие компоненты.

Россияне модернизировали баллистические ракеты, используемые в оперативно-тактическом комплексе "Искандер-М". Их оснастили новой системой автономного наведения "Комета-М12Р-ВТ", сообщает Telegram-канал "Полковник ГШ".

Как отмечает автор канала, ключевое нововведение заключается в использовании многоканальной цифровой антенной решетки (ЦАР) из 12 элементов в носовом отсеке ракеты. С помощью этой антенны ракета поддерживает связь с навигационными спутниками на начальном и маршевом этапах полёта для повышения точности наведения и устойчивости к помехам.

Кроме того, на конечной стадии полёта навигацию ракеты обеспечивает система "Комета-Р8" в хвостовой части, оснащённая двумя четырёхэлементными антенными решётками АРП-4Т. Предыдущей версией была "Комета-МР12", где М означает "модернизированная", а Р – "ракетная".

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Как отмечает автор телеграм-канала, для подавления навигации такой ракеты теперь требуется либо 11 и более установок радиоэлектронной борьбы в нужном рабочем диапазоне, либо ещё раз нанести ракетный удар "Фламинго" по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, где производятся эти антенны.

Удар по Чебоксарам

Как писал УНИАН, в ночь на 10 июня украинские ракеты FP‑5 "Фламинго" поразили военный завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который производит навигационное оборудование для дронов Shahed, крылатых ракет "Калибр" и комплексов "Искандер-М".

Президент Владимир Зеленский подтвердил удар и назвал его частью "украинских дальнобойных санкций" против российских военных и нефтяных объектов.

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