Россияне умудрились значительно ухудшить БМП-3 в ходе модернизации, - Defense Express

На башне БМП-3 разместили довольно ограниченный "мангал" для защиты только сверху.

Россияне в 2026 году модернизировали БМП-3, улучшив его защиту и мобильность. Однако изменение в вооружении машины сделали её хуже, пишет Defense Express.

Обозреватель и исследователь бронетехники Андрей Тарасенко рассказал, что нос корпуса и люки десанта получили разнесённую бронировку, а на бортах установлены противокумулятивные экраны. Также на башне разместили довольно ограниченный "мангал" для защиты только сверху.

Для улучшения мобильности россияне установили на БМП-3 круговую обзорную систему механика-водителя на основе камер и автоматическую коробку передач. Аналитики подчеркнули, что все эти преимущества нивелируются тем, что от опоры для 30-мм пушки 2А72 оккупанты решили отказаться. Это существенно ухудшают точность стрельбы.

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Аналитики отметили, что 2А72 имеет проблемы со стабилизацией, из-за чего её сильно трясёт во время стрельбы. Из-за этого проблемы возникают даже во время стрельбы по большим целям с расстояния 500 м. Эта пушка разрабатывалась для установки на БМП-3 в паре с 100-мм 2А70.

Более того, даже россияне признавали то, что только БМП-3 и украинские боевые модули обеспечивают точную стрельбу из 2А72. Обновленный БМП лишился этого преимущества.

Россияне получили партию модернизированных БМД-2М

Напомним, что ранее холдинг "Высокоточные комплексы" передал российской армии партию модернизированных боевых машин десанта БМД-2М, оснащенных модулем "Берег". Точное количество машин в партии традиционно не раскрывается.

По словам россиян, новый боевой модуль обеспечивает повышенную огневую мощь и увеличенную дальность поражения целей, что расширяет возможности подразделений воздушно-десантных войск. Боевой модуль "Берег" имеет усовершенствованный прицельный комплекс, улучшенную систему управления огнем и противотанковый ракетный комплекс "Корнет".

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