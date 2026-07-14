Украинские пилоты на Mirage приняли участие в главном военном параде Франции (видео)

14 июля Франция отмечает национальный праздник – День взятия Бастилии во время Французской революции.

Сегодня, 14 июля,украинские военнослужащие прошли традиционным маршрутом по Елисейским полям между Триумфальной аркой и площадью Согласия в Париже. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

"Горжусь тем, что вижу марширующих украинских военнослужащих бок о бок с нашими войсками. Это символ братства, мужества и общей судьбы. В мыслях с украинским народом, который борется за свою свободу, а вместе с ней и за свободу всех европейцев", – сообщил Макрон.

Также французский президент опубликовал видео, на котором украинские военные маршируют с государственным сине-желтым флагом. За парадом наблюдал и президент Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

Как сообщил в соцсети X посол Украины во Франции Вадим Омельченко, мечты сбываются.

"Горжусь нашими воинами, которые сегодня маршируют по Елисейским полям. Их участие – большая честь и символ нашей общей борьбы за свободу", – сообщил Омельченко.

Пилоты в составе франко-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage

Как сообщает издание Le Monde, сегодня на параде собрались тысячи французских солдат и сотни солдат из европейских стран. Также прибыли два десятка глав государств и правительств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, который приехал в качестве почетного гостя.

К параду привлекли около 6 тыс. 700 солдат, 98 самолетов, 31 вертолет и 315 транспортных средств. В частности, по традиционному маршруту между Триумфальной аркой и площадью Согласия маршировало рекордное количество военнослужащих.

Также в параде шли около 500 военных из "Коалиции желающих", преимущественно из европейских стран, поддерживающих Украину. Символично, что 25 украинских военных шли на параде за солдатами из стран "Коалиции желающих".

Кроме того, украинские пилоты, прошедшие обучение во Франции, должны были выступить в качестве вторых пилотов на борту двух французских истребителей Mirage 2000. Такие самолеты переданы Украине для защиты ее воздушного пространства от российских дронов.

Реакция Зеленского

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в Telegram отметил, что по Елисейским полям торжественно прошли и украинские воины, а наши пилоты в составе франко-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage.

"Для нас большая честь – быть здесь. И то, что Эмманюэль пригласил наших защитников, – это знак уважения и признания силы Украины, наших людей и наших Вооруженных Сил", – сообщил Зеленский.

Макрон анонсировал передачу Украине самолетов Rafale – что известно

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о серьезных решениях относительно укрепления оборонных возможностей Украины. В частности, первые французские истребители Rafale уже будут летать в украинском небе в 2028–2029 годах.

Также Украине будет разрешено производить ракеты-перехватчики Aster для зенитных комплексов SAMP/T и крылатые ракеты Scalp.

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