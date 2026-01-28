Китай показал одну из самых опасных ракет для воздушного боя, - аналитики

Ракета предназначена для поражения вражеской авиации на сверхбольших дистанциях. Ориентировочная дальность пуска PL-17 оценивается в 400 км.

В Китае впервые публично показали подробный вид перспективной ракеты класса "воздух-воздух" PL-17, которую считают одной из самых опасных разработок для ведения воздушного боя.

Как отмечают аналитики Defence Express, речь идет о сверхсовременной ракете, предназначенной для поражения вражеской авиации на сверхбольших дистанциях.

Макет ракеты представили на выставочном стенде, а позади разместили рекламные материалы китайского истребителя пятого поколения J-20.

После первого появления ракеты в открытом информационном пространстве в 2016 году на Западе ее условно обозначали как PL-XX. Позже в экспертной среде также фигурировало название PL-20.

"Однако теперь, судя по новой фотографии, обозначение PL-17 можно считать подтвержденным", - пишет Defence Express.

Говорится, что после принятия на вооружение ракета получила западный индекс CH-AA-12 Auger, что указывает на ее интеграцию в систему классификации воздушных угроз стран НАТО.

С самого начала, по словам аналитиков, PL-17 рассматривалась как ракета сверхбольшой дальности класса "воздух-воздух", о чем свидетельствуют ее значительные габариты. Основными целями для такого вооружения, вероятно, являются особо важные воздушные объекты - самолеты-заправщики, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

По имеющейся информации, ракета оснащена твердотопливным ракетным двигателем. Управление полетом осуществляется с помощью четырех относительно компактных хвостовых рулей в сочетании с соплом с управляемым вектором тяги. Такая схема обеспечивает высокую маневренность на различных участках траектории.

Ориентировочная максимальная дальность пуска PL-17 оценивается примерно в 400 километров, хотя фактическая эффективная дальность может существенно варьироваться в зависимости от боевых условий. Максимальная скорость ракеты, по экспертным оценкам, превышает 4900 километров в час.

Для реализации полного потенциала PL-17 поражение целей на больших дистанциях, вероятно, требует внешнего целеуказания. Такие данные могут поступать от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, в развитие которых Китай активно инвестирует, а также от других воздушных платформ, наземных и морских радиолокационных станций.

На сегодняшний день PL-17 фиксировали только на истребителях J-16. В то же время не исключается возможность ее адаптации для внешней подвески на истребителе J-20. Кроме того, ракету рассматривают как потенциальное вооружение для перспективных боевых самолетов Китая, в частности истребителя J-36, который, по предварительным данным, будет иметь вместительные внутренние отсеки для размещения крупногабаритного вооружения.

Напомним, Военно-воздушные силы США 18-26 января перебросили не менее 42 тяжелых транспортных самолета на Ближний Восток. Согласно соответствующим данным, туда прибыли 41 самолет C-17A Globemaster III и один C-5M Super Galaxy, которые совершили посадки на авиабазах в Катаре, Иордании, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. Большинство рейсов стартовали с баз в Германии и Великобритании. Только 25 января в регион прибыли несколько C-17A и один C-5M. По мнению аналитиков, такая интенсивность воздушных перевозок за последнее время является одной из крупнейших краткосрочных логистических операций США на Ближнем Востоке.

