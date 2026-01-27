США перебросили десятки военно-транспортных самолетов на Ближний Восток: аналитики удивлены

По словам экспертов, такая интенсивность переброски - одна из самых больших за последнее время.

Военно-воздушные силы (ВВС) США между 18 и 26 января перебросили по меньшей мере 42 тяжелых транспортных самолета на Ближний Восток.

Как сообщает The Defence Blog, об этом свидетельствуют данные открытых сервисов отслеживания авиаперелетов и анализ аналитиков, которые мониторят перемещения американской военной авиации.

Согласно данным, в регион прибыли 41 самолет C-17A Globemaster III и один C-5M Super Galaxy. В течение 8 дней они совершили посадки на авиабазах в Катаре, Иордании, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. Большинство рейсов стартовали с баз в Германии и Великобритании.

OSINT-аналитики MenchOSINT сообщили, что только 25 января в регион прибыли несколько C-17A и один C-5M. По их оценке, такая интенсивность воздушных перевозок является одной из крупнейших краткосрочных логистических операций США на Ближнем Востоке за последние месяцы.

Самолеты вылетали с авиабаз Рамштайн и Шпангдалем в Германии, а также с RAF Lakenheath в Великобритании. Среди пунктов назначения - авиабаза Аль-Удейд в Катаре, Муавфак-Салти в Иордании, а также объекты в Кувейте, Саудовской Аравии и Бахрейне.

C-17A Globemaster III является основным стратегическим транспортным самолетом ВВС США и способен перевозить бронированную технику, системы ПВО и большие объемы боеприпасов на межконтинентальные расстояния, отмечают эксперты. C-5M Super Galaxy - самый большой самолет в составе ВВС США, который используется для перевозки негабаритных грузов, в частности ракетных компонентов, радаров и тяжелого оборудования, которое не помещается на других платформах.

"Официально ВВС США не раскрывают информацию о грузе, однако масштаб и география перелетов указывают на значительное усиление группировки США и союзников в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM)", - пишет The Defence Blog.

Усиление присутствия на море

Параллельно с увеличением авиаперевозок США скорректировали и военно-морское присутствие. По данным CNN, авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln вошла в Индийский океан, что позволяет ей быстро действовать в зоне Ближнего Востока.

Два источника телеканала отметили, что текущее расположение авианосца дает возможность поддержать потенциальные военные операции США, если будет принято соответствующее решение. В то же время, по информации CNN, президент Дональд Трамп продолжает рассматривать варианты реагирования на действия Ирана, но окончательных решений пока не принято.

Ключевые базы и стратегический контекст

Авиабаза Аль-Удейд в Катаре остается крупнейшим военным объектом США на Ближнем Востоке и служит штабом передовых операций CENTCOM. База Муавфак-Салти в Иордании также играет важную роль в региональных воздушных операциях и неоднократно использовалась во время предыдущих кризисов.

Аналитики отмечают, что такая активность соответствует типичному сценарию подготовки США к возможным масштабным операциям, когда заранее перебрасываются системы ПВО, высокоточные боеприпасы и авиационное обеспечение для сокращения времени реагирования и повышения оперативной гибкости.

Как писал УНИАН, в рамках ротационного присутствия на юго-восточном фланге НАТО США развернут в Румынии подразделение, оснащенное танками M1A2 Abrams. Главнокомандующий Вооруженными силами Румынии и начальник Генерального штаба Георгице Влад заявил, что речь идет не об увеличении численности иностранного контингента, а о повышении боевых способностей сил, которые уже развернуты.

