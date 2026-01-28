Новейший китайский бомбардировщик с секретной технологией станет значительно быстрее

Эта технология позволит китайским бомбардировщикам следующего поколения стелс-технологии приближаться к сверхзвуковым скоростям, сохраняя при этом низкую радиолокационную заметность.

Китайский бомбардировщик новейшего поколения, обладающий секретной технологией, может стать на 62% быстрее, не теряя при этом стелс-защиты.

Как пишет Interesting Engineering, в свежем исследовании китайских ученых утверждается, что технология позволяет увеличить безопасную скорость полета на 62,5% за счет использования бортовых датчиков вместо структурных изменений.

Отмечается, что китайские исследователи в области аэрокосмической техники представили крупное достижение в проектировании самолетов, которое может изменить будущее стелс-бомбардировщиков. Работа указывает на способ, позволяющий самолетам типа "летающее крыло" летать гораздо быстрее, чем раньше.

В случае внедрения эта технология позволит китайским бомбардировщикам следующего поколения стелс-технологии приближаться к сверхзвуковым скоростям или превышать их, сохраняя при этом низкую радиолокационную заметность.

Это объявление сигнализирует о потенциальном изменении баланса между скоростью и стелс-технологией, существовавшего десятилетиями и долгое время ограничивавшего конструкции бомбардировщиков США и РФ.

Издание отметило, что инженеры изучают самолеты типа "летающее крыло" с 1930-х годов. В этой компоновке фюзеляж и крылья сливаются в единую широкую поверхность. Такая форма снижает сопротивление, повышает топливную эффективность и значительно уменьшает радиолокационное отражение.

Однако у конструкции "летающее крыло" есть серьезный недостаток. Без хвостового оперения самолет быстро реагирует на изменения тангажа. В то же время его длинные и тонкие крылья могут гнуться от высокоскоростного воздушного потока. При увеличении скорости такой изгиб может перерасти в сильную вибрацию по всей конструкции. Это может дестабилизировать самолет за считанные секунды. В крайних случаях вибрация может привести к тому, что самолет развалится прямо в воздухе.

Чтобы избежать этого риска, скорость полета самолетов типа "летающее крыло", таких как B-2, ограничена дозвуковыми скоростями, значительно ниже скорости звука, примерно 1234 км/ч на высоте. Это ограничение снижает их способность быстро достигать целей или уходить от обнаружения средствами противовоздушной обороны.

Что разработали китайские ученые

В новой работе китайские ученые предложили решение этой давней проблемы. "Новая технология повышает безопасную скорость полета на 62,5%, устанавливая мировой рекорд в этой области", - говорится в пресс-релизе Нанкинского университета авиации и космонавтики.

Подход основан на активном подавлении. Вместо добавления тяжелых усилений или перепроектирования планера система использует бортовые датчики. Эти датчики постоянно отслеживают условия полета и обнаруживают ранние признаки вибрации.

На основе этих данных система быстро корректирует воздушный поток вокруг крыльев. Реакция действует как невидимая поддержка, останавливая вибрацию до того, как она сможет усилиться. Метод не требует серьезных структурных изменений, что упрощает его интеграцию в будущие конструкции.

Десять лет исследований и реальных летных испытаний

Команда потратила 10 лет на разработку теории, лежащей в основе системы. Они упростили метод прогнозирования вибрации, сведя его к четырем ключевым факторам. Это позволило им разработать первое в Китае полностью независимое программное обеспечение для моделирования жестко-упругой, сопряженной динамики полета, описывающее взаимодействие гибкого крыла с фюзеляжем самолета на высоких скоростях.

Для подтверждения этой идеи исследователи создали беспилотник типа "летающее крыло" с длинными узкими крыльями. Во время испытательных полетов самолет достиг скорости на 62,5% выше нормального предела флаттера, прежде чем возникла вибрация. Это установило мировой эталон скоростных характеристик летающих крыльев.

Как объяснили китайские ученые, "если определенная модель самолета в настоящее время может летать со скоростью 0,5 Маха, то с помощью новой технологии ее скорость может быть увеличена до 0,7 Маха, а ее конструкция станет более стабильной".

0,7 Маха - это примерно 864 км/ч на крейсерской высоте.

Что это значит для будущих бомбардировщиков

Ожидается, что будущий китайский бомбардировщик H-20 будет использовать компоновку "летающее крыло", аналогичную компоновке B-2. Благодаря технологии подавления вибрации он сможет летать значительно быстрее, оставаясь при этом малозаметным. Он будет сочетать в себе маскировку с улучшенной скоростью и реакцией, и потенциально изменит подход к проектированию и применению будущих военно-воздушных сил.

