За годы войны боевая авиация россиян стала сильнее: в RUSI раскрыли, как ей это удалось

По подсчетам аналитика RUSI Джастина Бронка, за время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла якобы только 140 самолетов. Такая оценка расходится с данными украинского Генштаба.

Почти за 4 года войны против Украины авиация РФ смогла стать сильнее по сравнению с ее состоянием еще в 2020 году. Это касается как тактической авиации, в частности ударных самолетов Су-34, так и стратегической - бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом говорится в докладе аналитического института RUSI. В частности, аналитики указывают, что первой сильной стороной "ВКС РФ" стала способность быстро восполнять потери тактической авиации.

По подсчетам аналитика RUSI Джастина Бронка, за время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла якобы только 140 самолетов. Сюда вошли и 40 Су-34. Он также указал, что за период 2022-2025 годов россияне смогли изготовить до 50 новых самолетов этого типа.

По данным RUSI, вторая сильная сторона "ВКС РФ" - это способности в ведении воздушного боя и удары по наземным целям. В докладе указано, что российские истребители типов Су-35С и Су-30СМ2 вместо ракет класса "воздух-воздух" типа Р-77-1 начали использовать более мощные и дальнобойные Р-37М, с дальностью пуска более 200 км.

Кроме того, тактическая авиация РФ накопила опыт массированных ударов управляемыми авиабомбами по различным категориям наземных целей. Такие операции проводились во взаимодействии с наземной составляющей противовоздушной обороны, в том числе и С-400.

При этом Бронк отметил, что несмотря на успешное проведение украинцами спецоперации "Паутина", она все равно не лишила дальнюю авиацию россиян возможностей для координированных и комбинированных ударов по критической инфраструктуре Украины. Возможно, эксперт RUSI так считает, поскольку оперирует подсчетами, по которым РФ в результате "Паутины" потерял якобы только 4 Ту-95МС и 3 Ту-22М3.

Делая выводы, Бронк отметил, что за годы войны против Украины авиация РФ научилась бить по наземным целям КАБами и ракетами, что в случае "большой войны" России с НАТО создаст Альянсу серьезные проблемы уже "на ранних этапах любого конфликта".

