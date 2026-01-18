Китай уже дважды мобилизовал тысячи рыболовецких судов: для чего это нужно

В составе ВС Китая есть так называемое морское ополчение, которое участвует в операциях, направленных на установление контроля над спорными водами у берегов Китая.

В Китае уже дважды за последнее время были мобилизованы тысячи рыболовецких судов для отработки создания гигантских "плавучих барьеров" длиной около 460 км.

О нетипичных маневрах, обнаруженных при анализе данных слежения за судами, сообщила The New York Times. Отмечается, что в конце 2025 года около 2 тыс. китайских судов внезапно прекратили ловить рыбу или вышли из своих портов и собрались в два длинных параллельных ряда в Восточно-Китайском море. Каждый из рядов простирался примерно на 460 км в форме перевернутой буквы L.

Такой же маневр снова зафиксировали 11 января 2026 года. Тогда около 1 400 китайских судов образовали прямоугольник, протянувшийся более чем на 320 км. Образование было настолько плотным, что некоторые приближающиеся грузовые суда были вынуждены обходить его или двигаться зигзагами, свидетельствуют данные отслеживания.

Необычные образования заметил операционный директор аналитической компании ingeniSPACE Джейсон Ван. Они были подтверждены с помощью данных о местонахождении судов, предоставленных Starboard Maritime Intelligence.

"Предположение заключается в том, что это были учения, чтобы проверить, как гражданские суда будут действовать в случае приказа собраться в большом масштабе в случае возникновения кризисной ситуации, возможно, в поддержку карантина, блокады или других методов давления на Тайвань", - предположил директор Asia Maritime Transparency Initiative Грегори Поллинг.

Что такое "морское ополчение"

Издание отметило, что в составе ВС Китая есть так называемое "морское ополчение", которое участвует в операциях, направленных на установление контроля над спорными водами у Китая.

"Морское ополчение" состоит из государственных рыболовных флотилий, работники которых проходят военную подготовку, но "ядром" организации являются кадровые военные.

"Учитывая, что Китай имеет одну из крупнейших рыбных отраслей в мире, с флотом около 564 тыс. судов по состоянию на 2020 год, который полностью контролируется государством, такое ополчение представляет серьезную угрозу", - отметило издание.

Проблемой для военно-морских флотов при столкновении с подобной силой является то, что рыболовецкие суда имеют выраженный гражданский вид и, по международному праву, их запрещено атаковать во время военных операций.

Журналисты добавили, что такие рыболовецкие суда могут демонстрировать и военное поведение, и могут возвращаться к вылову рыбы в пределах одного выхода в море.

"Такое "гибридное" поведение существенно затрудняет создание правил и инструкций для командиров ВМС и береговой охраны", - отметило издание.

