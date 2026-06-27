РФ столкнулась с дефицитом зенитных ракет из-за собственных просчетов, – аналитик

В первые годы войны ракетами из ЗРК С-300 обстреливали Харьков и Запорожье, а теперь этих ракет не хватает для защиты собственного неба.

Россия сталкивается со все более ощутимым дефицитом систем противовоздушной обороны и, в отличие от Украины, не имеет никакой возможности компенсировать потери за счет импорта этого оружия. Такое мнение в интервью "Украинскому радио" высказал военный аналитик Алексей Гетьман.

"Закупают они это вряд ли. И вряд ли им кто-то продает. Только то, что они сами производят", – объясняет ситуацию россиян военный эксперт.

По его словам, наибольший дефицит у оккупантов сейчас наблюдается в категории комплексов средней дальности, к которым относятся в первую очередь системы С-300. Из-за этого россияне даже вынуждены возлагать эти задачи на комплексы С-400 и даже С-500, предназначенные для несколько иных типов угроз.

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"Перевести всю систему противовоздушной обороны с С-300 на С-400 – процесс длительный, невозможно за год полностью заменить одни зенитные ракетные комплексы по всей стране на другие", – отмечает Гетьман.

Интересно, что одной из причин дефицита ракет для С-300 стали действия самих же россиян. В первые годы войны оккупанты активно использовали эти ракеты для ударов по наземным целям в Украине, но на пятый год войны выяснилось, что этих ракет не хватает уже даже для прикрытия неба.

По словам Гетьмана, на данный момент нет подтвержденной информации о том, что Россия выкупает у дружественных государств ранее проданные им ракеты для С-300.

"Если это Северная Корея или Иран – вполне возможно, хотя там им не до Российской Федерации, по крайней мере на Ближнем Востоке. Покупала ещё Индия. Но с какого перепугу Индия сейчас будет продавать обратно?" – объясняет эксперт.

В Украине уже ввели систему, в рамках которой частные предприятия могут использовать собственную "частную ПВО", но обязательно в тесной координации с военными. Нечто подобное пытаются внедрить у себя и россияне. Но Алексей Гетьман настроен скептически по этому поводу.

"Я уверен, что речь идет именно о средствах радиоэлектронной борьбы, которые могут закупать частные предприятия. Об этом может идти речь. Говорить, что им передадут какие-то зенитно-ракетные комплексы… Любая зенитно-ракетная оборона работает комплексно. Управляется из единого центра. Не может каждый сам по себе решать, стрелять или нет", – отметил он.

Дефицит ПВО у россиян: что известно

Как писал УНИАН, Россия начала перебрасывать системы ПВО с фронта для усиления защиты Москвы после успешной атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Новые комплексы "Панцирь" устанавливают возле критически важной инфраструктуры в Москве, и некоторые из них оснащены "мангалами" против FPV-дронов, которые применяются только на небольшом расстоянии на фронте.

Несмотря на сотни зенитных систем, все еще имеющихся у РФ, советская архитектура построения ПВО не справляется с массированными атаками "роев" украинских беспилотников, говорят эксперты.

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