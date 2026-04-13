Россия приступила к испытаниям 'совершенно нового' зенитного ракетного комплекса

Российский концерн "Калашников" приступил к предварительным испытаниям высокоавтоматизированного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны "Крона". Об этом концерн сообщил на своей странице в Telegram.

По словам россиян, речь идет о комплексе средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оснащенных средствами поражения, которые объединены между собой в единую систему. Средствами поражения ЗРК являются зенитные ракеты, серийно производимые концерном "Калашников".

"Крона" предназначена для прикрытия от ударов государственных объектов, инфраструктуры городов, специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях и т. д. Основные цели комплекса – беспилотные летательные аппараты.

По словам россиян, предварительные испытания ЗРК "Крона" проводятся "в условиях, близких к его предполагаемому использованию" (то есть в зоне российско-украинской войны, – УНИАН).

Россияне отмечают, что от научно-исследовательской работы до создания нового боевого комплекса прошло менее двух лет. Это стало возможным, в том числе, благодаря большому опыту борьбы с украинскими БПЛА.

Напомним, о разработке "Калашниковым" комплекса для борьбы с беспилотниками "Крона-Е" УНИАН писал еще год назад. По мнению специалистов, речь идет о контрольно-проверочной машине на базе автомобиля КамАЗ-6560 и ЗРК "Сосна", установленном на шасси БТР-82А.

Смонтированный на "Сосне" одноименный боевой модуль был впервые представлен еще в 2013 году, но по состоянию на 2025 год так и не дошел до серийного производства.

Он лишен штатных радиолокационных средств обнаружения, поэтому при наведении и сопровождении цели оператор полностью полагается на оптико-электронные системы.

В номенклатуру боеприпасов нового комплекса, вероятно, входят высокоточные ракеты – 9М333 и более совершенная 9М340 с наведением по тепловизионному и лазерному каналу.

Комплекс оснащен десятью ракетами: шесть из них размещены в пусковых установках, а еще четыре – в транспортно-пусковых контейнерах. Ракеты 9М340 развивают скорость до 900 м/с и способны поражать воздушные цели на дальности до 10 км и на высоте до 5 км (довольно скромные показатели по современным меркам).

Напомним, в последнее время потери российских ЗРК существенно возросли. Ранее в СБУ сообщили, что в течение прошлого года спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины дальнобойными ударами уничтожили половину имеющихся у россиян зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

