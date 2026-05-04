Российской армии передали новые зенитные ракеты (фото)

Средняя скорость ракеты 9М333 составляет 550 м/с, она способна поражать цели на высоте от 10 до 3500 метров.

Концерн "Калашников" отгрузил новую партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для российской армии. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

ЗУР 9М333 применяется зенитным ракетным комплексом "Стрела-10" и его модификациями, которые активно используются в российско-украинской войне.

Ракета предназначена для поражения воздушных целей в любое время суток в условиях применения различных помех. Она может поражать, в частности, пилотируемые летательные аппараты и крылатые ракеты.

Видео дня

Головка самонаведения ракеты имеет три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помехоустойчивый. Это, по словам россиян, является "важнейшим преимуществом перед другими изделиями такого класса".

Средняя скорость ракеты составляет 550 м/с, она способна поражать цели на высоте от 10 до 3500 метров. Боеприпас работает по принципу "выстрелил-забыл".

Отмечается, что ЗУР 9М333 производится в АО "Концерн "Калашников" с 2020 года и "хорошо зарекомендовала себя" в условиях российско-украинской войны, о чем якобы свидетельствует рост гособоронзаказа на 2026 год.

Российские зенитные комплексы – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что концерн "Калашников" приступил к предварительным испытаниям высокоавтоматизированного зенитного ракетного комплекса ближнего действия для территориальной противовоздушной обороны под названием "Крона".

По мнению некоторых специалистов, речь идет не столько о новом комплексе, сколько о реинкарнации не очень успешного ЗРК "Сосна".

Презентация "новинок" кремлевского ОПК происходит на фоне больших потерь российских ЗРК, которые в последнее время возросли еще больше.

Ранее в СБУ сообщили, что в течение прошлого года спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины дальнобойными ударами уничтожили половину имеющихся у россиян зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Вас также могут заинтересовать новости: