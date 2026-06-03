Экс-командир подлодки США создает морской щит для защиты Одессы от атак России, - Reuters

Нашпигованные ракетами и перехватчиками, эти судна создадут глухую стену для российских БПЛА.

Как остановить российские беспилотники, которые незамеченными летают через Черное море для атак на Одессу? Именно эту проблему, стоявшую перед украинскими военными, взялся решить Чарльз Махер.

Бывший командир американской подводной лодки, основавший компанию в сфере морской разведки и безопасности BlueShadow, начал сотрудничать с оборонными подразделениями Украины для разработки системы управления роями автономных морских судов, которые должны образовать защитный барьер у украинского побережья, пишет Reuters.

"При полном развертывании это будут четыре эскадрильи по 12 судов. И эти эскадрильи будут работать в 10–12 километрах от берега", – объяснил Махер. Первая эскадрилья, вооруженная ракетами и дронами-перехватчиками, может быть введена в эксплуатацию к началу 2027 года, добавил он.

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Датская компания BlueShadow вошла в число восьми стартапов, которые на выходных продемонстрировали военным подразделениям новые системы и продукты, ставшие частью экосистемы небольших компаний и инвестиционных фирм, возникшей для поддержки военных усилий Украины.

Бизнес служит "более высокой цели"

Все они сотрудничали с Defence Builder – частным акселератором, который предоставляет финансирование, менторство и доступ к ресурсам для превращения стартапов в области оборонных технологий в более крупные компании.

Лин Риндвиг, генеральный директор Defence Builder, заявила, что организация предоставляет компаниям первоначальное финансирование в размере 412 850 гривень (чуть менее 10 тысяч долларов) и четырехмесячную программу акселерации. Эта программа включает консультации по созданию прочного фундамента бизнеса для привлечения инвесторов, а также контакты в военной среде для обеспечения поддержки и обратной связи по продуктам.

Взамен военные получают потенциально недорогое оружие или систему для использования против противника, обладающего гораздо большими ресурсами, а акселератор получает небольшую долю в стартапе.

"Бизнес есть бизнес, но мы также все служим более высокой цели, – подчеркнула Риндвиг. – И она заключается в том, чтобы решения, необходимые для победы в этой войне, получали требуемую финансовую поддержку".

Defence Builder является частью Клуба инвесторов Украинского совета оборонной промышленности – объединения из примерно 25 институтов, стремящихся стимулировать инвестиции в оборонную промышленность Украины и совместно работать над сделками.

По оценкам клуба, публично раскрытые оборонные инвестиции в Украину выросли с ничтожных 45,41 миллиона гривень в 2023 году до 4,33 миллиарда гривень в прошлом году.

Другие новости о технологиях на войне

Ранее УНИАН сообщал, что РФ хочет бить по компаниям, прогрессирующим в развитии ракетных технологий. "Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя – способность Украины разработать собственную баллистическую систему", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, мы также рассказывали, что зенитные дроны станут значительно быстрее. Тестируется новая технология. Но одно дело – сделать дрон специально под рекорд в 700 км/ч, а другое – серийный образец вооружения.

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