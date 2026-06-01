РФ атаковала Одессу ударными дронами: в городе много повреждений, пострадали пять человек

В ночь на 1 июня армия РФ нанесла по Одессе массированный удар с помощью дронов, произошло попадание в жилые дома, есть раненые среди гражданского населения. Как передает корреспондент УНИАН, в течение ночи город подвергся атаке "волнами" дронов.

Российские беспилотники заходили со стороны Черного моря, по данным мониторинговых каналов, "один за другим" и перемещались над городом на небольшой высоте. В разных районах города были слышны взрывы и стрельба.

По данным начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, по состоянию на 07:00 понедельника известно, что в результате двух ночных атак на город пострадали пять человек. Двоих госпитализировали, двум оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался.

"Повреждены многоквартирные дома в разных районах города, административное здание и инфраструктура", - отметил чиновник.

По предварительным данным, произошло попадание в 9-этажное здание, где возник пожар на первом и втором этажах, произошло возгорание двух одноэтажных домов. Выбито 82 окна, 72 из которых уже закрыты. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и восстановлению поврежденных зданий.

На местах работают оперативные штабы, где жители могут получить консультации по оформлению компенсации за поврежденное имущество и другой помощи.

Обстрелы Одессы - что известно

Как писал УНИАН, около 23:00 воскресенья, 31 мая, стало известно, что над Черным морем собирается большая группа ударных дронов РФ, которые вскоре начали атаковать Одессу.

Затем стало известно, что вражеский БпЛА попал в девятиэтажный жилой дом. Возникло возгорание на первом и втором этажах. Сообщалось об одном пострадавшем.

