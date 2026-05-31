Зенитные дроны станут значительно быстрее: новую технологию уже тестируют, – СМИ

С появлением реактивных "Шахедов" вопрос скорости зенитных дронов стал крайне актуальным.

Немецкая оборонная компания Quantum Systems, активно сотрудничающая с Украиной, приступила к разработке сверхбыстрого электрического дрона, который должен установить новый мировой рекорд скорости. При этом полученные в ходе этого проекта технологические наработки планируется использовать для разработки перспективных дронов-перехватчиков, пишет Defense Express.

Как отмечается в публикации, скорость является одной из ключевых характеристик для зенитных беспилотников, особенно с учетом появления реактивных ударных дронов, способных разгоняться до 400–500 км/ч и более. Именно поэтому интерес вызывает проект Quantum Systems, направленный на достижение рекордных показателей для электрических БПЛА.

Для этого компания создает специальный "гоночный" дрон с использованием компонентов, изготовленных на заказ. Среди них – аккумуляторы от V4Smart GmbH, дочерней структуры Porsche AG. Недавно генеральный директор Quantum Systems Флориан Зайбель сообщил, что во время горизонтального полета аппарат уже смог достичь скорости более 650 км/ч.

На данный момент официальный мировой рекорд принадлежит южноафриканским энтузиастам Люку и Майку Беллам. В декабре прошлого года их дрон Peregreen V4 продемонстрировал скорость 657,59 км/ч. В то же время в этом году австралийские разработчики Бен Биггс и Айдан Келли заявили, что их дрон Blackbird разогнался до 730 км/ч, хотя этот результат пока не получил официального подтверждения.

Несмотря на то, что попытка достичь отметки в 700 км/ч имеет значительную маркетинговую составляющую, в Quantum Systems подтвердили, что результаты работы над рекордным аппаратом будут использоваться и для военных разработок. Как отмечает издание, компания признала, что "наработки по их "гоночному" дрону в конечном итоге будут использоваться и для создания зенитных дронов".

Впрочем, авторы материала подчеркивают, что это не означает появление серийных перехватчиков с такими же характеристиками. "Одно дело – сделать дрон специально под рекорд в 700 км/ч, а другое – серийный образец вооружения", – говорится в публикации.

Реальный боевой беспилотник должен работать в различных погодных условиях, эффективно действовать на больших высотах и оставаться удобным для операторов.

Отдельной проблемой может стать стоимость таких решений. Издание обращает внимание, что аппарат, построенный на эксклюзивных компонентах, "должен быть очень дорогим, и даже при условии серийного производства". Это противоречит самой концепции массовых и относительно дешевых дронов-перехватчиков, которые должны стать доступным средством борьбы с воздушными угрозами.

В то же время эксперты не исключают, что опыт, полученный при создании рекордного дрона, позволит Quantum Systems разработать высокоскоростной перехватчик для борьбы с реактивными беспилотниками. Учитывая тесное сотрудничество компании с Украиной, такая система в перспективе могла бы пройти испытания в реальных боевых условиях.

Параллельно над увеличением скорости антидроновых систем работают и украинские производители. В частности, компания "Дикие Шершни" еще в прошлом году сообщала о достижении скорости более 315 км/ч для своего зенитного дрона. В то же время эксперты отмечают, что одни только дроны-перехватчики не являются универсальным решением против "Шахедов", поэтому параллельно продолжается тестирование дешевых зенитных ракет и подготовка к масштабированию их производства.

Как писал УНИАН, американский стартап Foundation Future Industries испытал в Украине человекоподобных роботов Phantom MK-1 для логистических задач в опасных зонах. Несмотря на ограниченную грузоподъемность, невысокую автономность и отсутствие защиты от влаги, испытания подтвердили потенциал роботов для доставки припасов без риска для военных.

Компания уже готовит усовершенствованный Phantom 2 с вдвое большей грузоподъемностью и планирует в течение ближайших 18 месяцев начать испытания своих разработок в армии США.

