РФ хочет бить по компаниям, прогессирующим в развитии ракетных технологий, – Зеленский

Он подчеркнул, что Россия опасается способности Украины создать собственную баллистическую систему.

Одним из ключевых направлений для дальнейших ударов российских оккупантов по Украине были выбраны украинские компании, демонстрирующие прогресс в развитии всех типов ракетных технологий.

Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что речь идет о военных, политических и пропагандистских ударах.

"Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя – способность Украины разработать собственную баллистическую систему и локализовать производство противоракетной защиты. Будем реагировать", – подчеркнул он.

Данные разведки

Глава государства также рассказал о докладе Олега Иващенко, руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Детали о российском производстве ракет: объекты, расстояния, количество, пути поставки критических компонентов и станков, лица и компании из других стран, которые помогают России обходить санкции. Готовим обновление наших мер противодействия – украинских и в координации с партнерами. Важно, чтобы давление на Россию усиливалось", – отметил Зеленский.

Вмешательство России в отношения между странами

Кроме того, он отметил, что военная разведка получила новые внутренние российские документы по политическому планированию. В частности, касающиеся отношений Украины с Молдовой, государствами Южного Кавказа, Ближнего Востока и Персидского залива.

"Мы знаем, что одной из ключевых политических задач России является ограничение наших связей в сфере безопасности, экономики и других стратегических связей с соответствующими странами. Считаем, что Россия этим только подтверждает, что и мы в Украине, и наши партнеры движемся правильным курсом к большей безопасности и дальнейшему укреплению своего суверенитета, а также полной нейтрализации российского влияния", – подчеркнул президент.

Массированная атака России на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июня российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, ракет воздушного, морского и наземного базирования различных типов.

В частности, был атакован Киев. В Днепре в результате вражеской атаки погибли 16 человек, 42 получили ранения.

