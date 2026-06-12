Польша официально приняла на вооружение свои первые истребители F-35

F-35 совершили торжественные пролеты над Гданьском, Варшавой и Краковом.

Вооруженные силы Польши официально приняли на вооружение истребители F-35, закупленные в Соединенных Штатах. Как сообщает Polsat News, F-35 уже совершили первый полет над Польшей.

Отмечается, что пролет был частью церемонии принятия самолета в ряды Вооруженных сил Польши. Примерный план полета с авиабазы Ласку над Гданьском, Варшавой и Краковом был опубликован в социальных сетях Министерства национальной обороны.

В церемонии на авиабазе Ласку приняли участие президент Кароль Навроцкий, спикер Сената Малгожата Кидава-Блоньска и вице-премьер-министр и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Торжества также посетил заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно. Приглашение также получил бывший министр обороны Мариуш Блащак, который подписал контракт на самолеты в 2020 году.

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Поставки истребителей Польше

Как сообщал УНИАН, в конце мая Польша получила американские истребители F-35, которые считаются лучшими в мире на сегодняшний день. Это самолеты пятого поколения истребителей с технологией маскировки "стелс", изготовленные специально для польской армии.

Страна ожидала этих поставок с 2020 года. Тогда был подписан контракт на 32 истребителя пятого поколения.

В целом поставки истребителей F-35 в Польшу продлятся до 2029 года. Таким образом, заказ будет выполнен через девять лет после подписания соглашения.

Эксперты считают, что, вероятно, этот срок увеличится по мере того, как все больше стран будут размещать заказы, а список ожидания будет расти. Например, ожидается, что Румыния получит свои истребители в 2030-х годах.

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