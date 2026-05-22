F-35 для Украины: эксперт объяснил, сможем ли мы получить лучший истребитель в мире

F-35 – это мегамощное оружие. Если бы в Украине появился полк таких самолетов со всей номенклатурой вооружения, то именно с их помощью можно было бы прорвать стратегическую оборону РФ в Крыму. Об этом в эфире Армия TV рассказал военный эксперт, полковник Петр Черник.

"Чтобы F-35 появился в Украине, нужны всего две вещи: это политическая воля и деньги. Да, это дорого. Это очень дорого, но вариантов нет. В части, касающейся инфраструктуры, я абсолютно не разделяю мнения, что это дорого, что это сложно и тому подобное. Да, тяжело, очень тяжело, да, сложно, но вариантов у нас нет. Если наши соседние государства движутся в этом направлении, то почему не можем двигаться мы?" – сказал он.

По его словам, действительно для F-35 нужна специфическая инфраструктура, но мы показали, что можем демонстрировать просто гениальные технические решения, умение быстро обучаться.

"Мы освоили Patriot и сбили гиперзвуковую ракету Х-47 М2 "Кинжал". Это единственный случай за 10 недель… Это дорого, это сложно, но это вполне возможно и это нужно делать в обязательном порядке, если мы хотим выжить в том каскаде войн, который надвигается. Напомню, что в ближайшие десятилетия человечество не будет жить в мире. Такова реальность. F-35 – пожалуй, самый желанный боевой самолет для любой страны", – пояснил эксперт.

По его словам, F-35 – это мегамощное оружие. Если бы в Украине появился полк таких самолетов – 40 машин со всей номенклатурой вооружения, то именно с помощью этих самолетов можно прорывать стратегическую оборону РФ в части, касающейся Крыма.

"Потому что Крым можно только отбить, никаким дипломатическим способом он не вернется", – добавил он.

F-35: последние новости

Как сообщал УНИАН, Израиль планирует модернизировать истребители F-35I "Adir", что позволит увеличить их дальность полета. Самолеты могут получить внешние топливные баки.

Отмечается, что в настоящее время максимальная дальность полета F-35I составляет 1900 км. Эксперты считают, что после установки внешних топливных баков этот показатель может увеличиться до 2100 км.

Министерство обороны Израиля поручило разработку компании Elbit Systems. В рамках этой работы инженеры могут в первую очередь адаптировать проект Cyclone, созданный для истребителя F–16I "Sufa" – израильской модификации F-16.

По слухам, на эту разработку Израиль потратит в общей сложности 34 миллиона долларов. Благодаря этому решению дальность полета истребителя может увеличиться при одновременном снижении зависимости от дозаправки в воздухе, что обеспечит большую гибкость при выполнении боевых задач.

