Исторический кошмар для Кремля: в 2027 году Бундесвер получит аэрокосмический аппарат

Бундесвер в 2027 году собирается получить Hypersonic Test and Experimentation Vehicle - многоразовый гиперзвуковой аэрокосмический аппарат размером с истребитель для проведения оборонных исследований.
Как отмечает военный портал Defense Express, HYTEV должен быть создан стартапом Polaris Raumflugzeuge из Бремена, который в феврале получил контракт на разработку, а теперь должен построить образец.
Эта гиперзвуковая аэрокосмическая система должна состоять из двух ступеней. Первая ступень, фактически носитель, будет иметь два турбовентиляторных двигателя и клиновоздушный реактивный двигатель (Aerospike). Вторая ступень будет иметь только жидкостный ракетный двигатель. Также был показан рендер этой системы.
Первая ступень будет взлетать как самолет, разгоняться до гиперзвуковых скоростей более 5 Махов и подниматься в верхние слои атмосферы. При достижении соответствующих параметров полета с него будет стартовать ракетоплан, который сможет вывести на орбиту до 1000 кг полезной нагрузки. Оба компонента многоразовые и беспилотные.
Сроки появления системы
Стоимость разработки и создания HYTEV не объявляется. Аналитики отмечают, что сроки появления этой аэрокосмической системы сдвинулись с 2028 года на конец 2027 года. "И это довольно нетривиальное изменение сроков работ, потому что обычно они двигаются только "вправо", - подчеркнули они.
Отмечается, что для немецких вооруженных сил получение такой системы будет революционным скачком в возможностях. Ведь речь идет о получении многоразовой аэрокосмической системы, которая способна оперативно и по неожиданным траекториям вывести на орбиту довольно габаритный груз.
Почему это кошмар для Кремля
"И это исторический кошмар Кремля с 70-х годов, когда в США начали разрабатывать Space Shuttle. Потому что тогда в Москве были ошибочно уверены в том, что это орбитальный бомбардировщик, который будет способен за один оборот вокруг Земли, нырнуть в атмосферу, отбомбить СССР и сесть в США для повторного использования. И именно в ответ на это, под аналогичные задачи, был создан боевой ракетоплан "Буран", - отметили в Defense Express.
Аналитики добавили, что если для американского Space Shuttle это было ошибочной оценкой, то HYTEV пока выглядит именно такой системой. И он будет менее заметным, потому что его запуск не требует космодрома и ракет, а только взлетно-посадочной полосы.
Другие новости мира вооружений
Как сообщал УНИАН, ранее Индия показала свою новую противокорабельную гиперзвуковую ракету LRAshM, которая заявлена как альтернатива закупкам российских "Цирконов".
В Defense Express отметили, что заявленная дальность полета индийской ракеты составляет 1500 км. По оценкам экспертов, вес боевой части LRAshM составляет около 350 кг.