Ответ российскому 'Циркону': Индия похвасталась своей новой гиперзвуковой ракетой

Первая ступень LRAshM создана на основе баллистической ракеты подводного базирования Sagarika.

Сегодня, 26 января, в Индии прошел парад по случаю 77-й годовщины Дня республики. На нем страна показала свою новую противокорабельную гиперзвуковую ракету LRAshM, которая заявлена как альтернатива закупкам российских "Цирконов".

Как пишет Defense Express, эта разработка уже активно проходит испытания, первое из которых состоялось 6 октября 2023 года. LRAshM является двухступенчатой твердотопливной ракетой с ориентировочным весом до 29 тонн, общей длиной 14 метров и диаметром 1,4 метра.

Отмечается, что заявленная дальность полета индийской ракеты составляет 1500 км. По оценкам экспертов, вес боевой части LRAshM составляет около 350 кг.

Видео дня

Аналитики издания обратили внимание на то, что для демонстрации ракеты примерно вдвое был "обрезан" транспортно-пусковой контейнер. Также у ракеты были разложены крылья, хотя они должны складываться.

В издании поделились, что первая ступень LRAshM создана на основе баллистической ракеты подводного базирования Sagarika, которая имеет дальность до 750 км. Индийские СМИ заявляют, что головка самонаведения ракеты могла быть позаимствована из Brahmos (российского "Оникса", который собирается в Индии на условиях локализации).

Аналитики считают, что LRAshM является ответом Индии на предложение РФ купить "Циркон" на аналогичных условиях локализации производства, как и Brahmos. Тем не менее, несмотря на демонстрацию ракеты на параде, ее разработка все еще не завершена.

Кроме того, в издании добавили, что на основе LRAshM в Индии уже разрабатывают новую гиперзвуковую ракету Extended Trajectory Long Duration Hypersonic Cruise Missile (ET-LDHCM). Ее главным отличием от LRAshM станет очень большая боевая часть весом 1-2 тонны и улучшенная маневренность.

Индия создала систему для обнаружения малозаметных истребителей - что известно

Ранее Индия представила новую радиолокационную сеть против малозаметных самолетов. В стране заявляют, что она способна обнаруживать современные истребители 5-го поколения, такие как F-35 Lightning II, Су-57 и китайский прототип J-35.

Новая система разработана в рамках миссии "Сударшан Чакра" и использует передовую пассивную технологию PCLR, усиливая противовоздушную оборону страны против стелс-самолетов и беспилотников.

Система PCLR (пассивный когерентный локационный радар) не излучает собственных сигналов. Вместо этого она использует имеющиеся сигналы в окружающей среде, например FM-радиопередачи, для обнаружения и отслеживания самолетов. Такой подход позволяет обнаруживать стелс-системы без раскрытия собственного местоположения радаров.

Вас также могут заинтересовать новости: