Также в новый пакет войдут оборудование поддержки ракет Patriot и переносные ракетные установки Mk 153.

Источники Bloomberg подтверждают, что в новый пакет помощи США войдут высокоточные дальнобойные ракеты GLSDB производства Boeing на сумму до 200 миллионов долларов.

Вместе с тем, как сообщили собеседники Bloomberg, эти ракеты еще не произведены (они только будут заказаны у производителя) и появятся в Украине через девять месяцев.

Ракеты сочетают авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, и армейскую ракету, уже эксплуатируемую украинскими войсками.

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Боевая часть боеприпаса предназначена для поражения укрепленных целей до 150 км и может пробить до метра железобетона.

ВВС США представили 250-фунтовую бомбу малого диаметра с GPS-наведением в 2006 году. Оружие сконструировано таким образом, что после запуска с установки HIMARS бомба отделяется от ракеты в полете, раскрывая мини-крылья, и летит к своей цели, определенной по GPS.

Также в новый пакет войдут противопехотные мины Claymore, 155-мм снаряды Excalibur с GPS-наведением, оборудование поддержки ракет Patriot и переносные ракетные установки Mk 153.

Дальнобойные ракеты для Украины - что известно

Украина неоднократно призывала Запад передать ВСУ дальнобойные ракеты, чтобы уничтожать российские скопления войск в тылу. Американские военные согласны, что ATACMS к HIMARS необходимы для деоккупации, в частности, Крыма.

Однако в США просьбы постоянно отвергают, опасаясь эскалации боевых действий.

Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры по разблокированию передачи истребителей и дальнобойных ракет. Вскоре в СМИ появились сообщения о намерениях Вашингтона передать Украине ракеты GLSDB на 150 км.

Военная помощь от Запада - ключевое

Германия после многомесячных дебатов с союзниками одобрила поставку и реэкспорт Украине боевых танков Leopard. Таким образом, Польша и другие европейские государства смогут поставить украинским военным немецкую бронетехнику.

Вслед за Германией о передаче боевых танков - модернизированных Abrams - сообщил американский глава Джо Байден. Однако из-за сложной логистики и ограниченных запасов техники поставки задержатся, по разным подсчетам, до нескольких месяцев.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ надо до 500 танков для активного продвижения вперед.

Запад, в свою очередь, начал активное обсуждение передачи Украине боевой авиации. В Париже уже с осторожностью допустили, что среди вариантов, в частности, французские истребители.

27 января также стало известно о передаче Германией ракет к уже имеющемуся у ВСУ противовоздушному комплексу Iris-T.

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