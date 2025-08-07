Прекращение воздушных атак - это полузаморозка войны, поскольку Россия все равно не прекратит войну по линии фронта.

Даже при прекращении дроново-ракетных ударов Россия не прекратит войну по линии фронта.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Фабрики новостей". "Россия считает удары по гражданскому населению ключевым инструментом войны. То есть они, учитывая такой коллективный психотип, коллективное сознание, коллективное эго России, вряд ли откажутся от ключевого инструмента ведения геноцидальной войны, поэтому это теоретический сценарий", - сказал он.

По словам Подоляка, прекращение дроново-ракетных ударов - это полузаморозка войны, потому что Россия не прекратит войну по линии фронта.

"Это очевидно. И более того, с 14-го года война не заканчивалась, просто были другие масштабы и интенсивность боевых действий, но на Донецком, Луганском направлениях интенсивность периодически возникала, периодически возникали удары со стороны Российской Федерации... То есть это полузамороженная составляющая будет", - пояснил он.

В то же время, по его мнению, США вряд ли выйдут из переговорного процесса.

"Можно ли будет считать, что Трамп выйдет из переговорного процесса, будет считать, что его миротворческая миссия уже удалась? Вряд ли... Если США согласятся на те или иные полузамороженные конфликты, это будет означать, что Россия сломала международную систему взаимоотношений, международное право и является доминирующей, потому что формирует новые правила", - отметил Подоляк.

Переговоры об окончании войны

Ранее Подоляк прогнозировал, что визит в Москву спецпредставителя США Стива Уиткоффа ничего не изменит в российско-украинской войне. Он отметил, что Путин не отказался от своих претензий на Украину и намерен продолжать агрессию.

"Путину нужна не только фактическая оккупация, но и европейское признание права на захват новых земель. Его цель - выиграть время, сохранить доходы от экспорта нефти и газа в Индию, Бразилию и Китай, а также добиться мягкой риторики администрации Трампа", - пояснил Подоляк.

