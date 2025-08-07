Этот чай — универсальное дополнение к рациону, которое может принести пользу здоровью.

Если у вас высокий уровень холестерина, то вы, вероятно, вносили изменения в свой рацион. Обычно рекомендуется увеличить количество клетчатки и уменьшить количество насыщенных жиров и сахара.

Издание Eating Well пишет, что существует напиток, который также может иметь благотворное влияние - чай.

"Традиционный чай содержит антиоксиданты и обладает такими полезными свойствами, как профилактика рака и снижение уровня холестерина", — говорит диетолог Лиза Эндрюс.

Зеленый чай - польза напитка

Зеленый чай, возможно, является одним из самых полезных видов чая с точки зрения потенциального снижения уровня холестерина. Зеленый чай, наряду с другими видами чая, является источником различных типов полифенолов.

"Полифенолы в чайных листьях являются источником антиоксидантов", — говорит диетолог Ван На Чун.

Некоторые исследования выявили связь между употреблением зеленого чая и небольшим снижением уровня холестерина ЛПНП. Другие исследования были посвящены изучению уровня холестерина у людей с другими хроническими заболеваниями и показали положительный эффект от добавления зеленого чая в рацион.

В частности, небольшое исследование показало, что у людей с диабетом 2 типа и нефропатией, которые пили три чашки зеленого чая в день, наблюдалось снижение общего уровня холестерина.

Метаанализ показал аналогичные результаты. Так, употребление зеленого чая может значительно помочь снизить как общий холестерин, так и холестерин ЛПНП ("плохой" холестерин).

Диетолог Брук Бэрд говорит, что оптимальное количество чая, необходимое для снижения уровня холестерина, четко не определено.

"Оно может варьироваться в зависимости от индивидуальных факторов, как возраст, состояние здоровья, общий рацион и образ жизни", — говорит Бэрд.

При этом в большинстве исследований рассматривается концентрация катехинов, которые оказывают наиболее значительное влияние на уровень холестерина. Один из наиболее известных катехинов в зеленом чае — EGCG.

"Эпигаллокатехин галлат (EGCG) был тщательно исследован и показал свою высокую эффективность в снижении уровня холестерина", — говорит диетолог Умо Каллинс.

В свою очередь Чун говорит, что зеленый чай может также значительно ингибировать всасывание липидов в кишечнике, что благотворно влияет на снижение уровня холестерина.

Зеленый чай - вред популярного напитка

Хотя употребление чая, особенно зеленого, может быть полезно для снижения уровня холестерина, необходимы дополнительные исследования.

"FDA не одобрило никаких заявлений о пользе зеленого чая для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит Чун.

Чай также содержит кофеин, который при чрезмерном употреблении может иметь побочные эффекты.

"Чрезмерное употребление чая с кофеином может привести к побочным эффектам, как головные боли, бессонница, раздражительность, головокружение и беспокойство", — говорит Чун.

Чрезмерное потребление кофеина в некоторых случаях может также привести к желудочно-кишечным симптомам. Однако общее содержание кофеина в зеленом чае ниже, чем в кофе.

Стоит отметить, что одна чашка зеленого чая содержит около 30 миллиграммов кофеина, в то время как в традиционной чашке кофе — 100 миллиграммов.

