Курс гривни к евро установлен на уровне 48,28 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 8 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,46 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 15 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,28 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,43/41,46 грн/долл., а евро - 48,25/48,28 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 7 августа снизился на 10 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 25 копеек и составляет 48,75 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 5 копеек - до 41,85 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 48,60 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

