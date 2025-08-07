Обнаружили 'нервные точки': эксперт рассказал, что ВСУ увеличили количество ударов дронов по РФ

На вооружении ВСУ появились более дешевые дроны, которые можно использовать по РФ в большем количестве.

Украинские военные начали запускать большее количество дешевых дронов по РФ и это дает положительный результат. Такое мнение в эфире телемарафона высказал авиаэксперт Валерий Романенко.

"Увеличилось количество наших беспилотников, судя по тому, что последние удары почти все достигли цели. Раньше мы теряли значительное количество беспилотников от российской противовоздушной обороны. А сегодня пишут, что целый ряд удачных поражений был по районам, которые не очень удалены от линии боевого соприкосновения. То есть, мы наносили удары уже не дорогими беспилотниками "Лютый", а пошли какие-то более новые и более дешевые системы, которые можно использовать в большем количестве", - сказал Романенко.

Он добавил, что украинские военные возобновили практику ударов по российским НПЗ, и в целом "обнаружили нервные точки" противника.

Видео дня

"Удары по ним, даже нашими не очень мощными беспилотниками вызывают серьезные последствия. Прежде всего - удары по НПЗ... Россия - бензоколонка. Удары по НПЗ - прямые удары по российской экономике и возможности финансировать наступательные действия... Второе - удары по авиационному и железнодорожному транспорту - россияне несут значительные потери от того, что из-за налетов беспилотников прекращается работа аэропортов", - подчеркнул эксперт.

Украина противостоит российской агрессии

Ранее УНИАН сообщал, что авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, что практика применения российскими оккупантами дронов с противотанковыми минами, вряд ли, получит массовый характер. Такая мина имеет форму прямоугольника 8 см на 8 см на 33 см. Если сбросить такую мину на грунтовую дорогу, ее прикроет пыль, и водитель, который находится в машине, может не увидеть взрывное устройство. Поэтому применение таких мин, вероятно, попытка прервать логистику ВСУ. Заряд в мине небольшой - 1,8 кг взрывчатки, но при ее попадании в городе или поселке может погибнуть много людей.

Также мы писали, что командующий армейской авиации Павел Бардаков рассказал, что "Шахеды" в Украине начали сбивать с помощью вертолетов и Як-52. Для этого в Украине были сформированы вертолетные отряды, действующие по всей стране. Бардаков поделился, что Як-52 является самым дешевым средством против "Шахедов" по сравнению с другими воздушными машинами. Вертолеты уничтожают российские дроны не только в зоне боевых действий, но и в глубоком тылу.

Вас также могут заинтересовать новости: