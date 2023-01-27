При этом в Белом доме отказались конкретизировать, произойдет ли это в 2023 году.

Поставка в Украину танков Abrams займет "много месяцев", прежде чем они смогут оказаться на поле боя.

Как заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN, несмотря на озвученные длительные сроки, администрация Байдена "не собирается терять времени", обеспечивая подготовку и укрепляя цепи снабжения, чтобы гарантировать, что украинские войска будут лучше всего оснащены для их использования, когда они в конце концов прибудут в Украину.

При этом представитель Белого дома воздержался от ответа на вопрос, верит ли он, что танки прибудут в Украину до конца 2023 года. "Я не хочу быть слишком конкретным, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев", - отметил он.

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В то же время Кирби заявил, что Украина получит первые танки Leopard "в ближайшем будущем".

Abrams для Украины

25 января 2023 года президент США Джо Байден официально объявил о поставка Украине 31 танка M1 Abrams. Из них сформируют один танковый батальон. Доставка танков займет несколько месяцев.

Позже заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не смогут доставить в Украине танки Abrams до начала ожидаемого весной наступления.

Зеленский призвал Запад и ЕС ускорить поставки танков для войны с Российской Федерацией. Упомянув о сроках поставки Abrams со стороны США, президент отметил, что танки могут прибыть слишком поздно.

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