Международные резервы Украины в июле уменьшились на 4,5% и по состоянию на 1 августа, по предварительным данным, составили 43 млрд долл. США. Как сообщили в пресс-службе НБУ, такая динамика обусловлена валютными интервенциями Нацбанка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных ОВГЗ.

Чистая продажа валюты регулятором в июле составила 3,5 млрд долларов.

Кроме того, за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в июле было выплачено 793 млн. долл. Также Украина уплатила Международному валютному фонду 2,6 млн долл.

В то же время на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2,1 млрд долл., в том числе 1,2 млрд долл. от Евросоюза в рамках инициативы ERA, 513,2 млн долл. от МВФ, 414 млн долл. ОВГЗ и 23,9 млн долл. через счета Всемирного банка.

"Несмотря на уменьшение, объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка", - отметили в НБУ.

Золотовалютные резервы - последние новости

Международные резервы Украины в 2024 году выросли на 8%. По состоянию на 1 января 2025 года они составляли 43,8 млрд долл. США.

В мае международные резервы сократились на 4,6% и по состоянию на 1 июня составляли 44,5 млрд долларов. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

