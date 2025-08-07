Наибольшую долю в структуре бизнес-кредитов занимает автотранспорт.

Малый и средний бизнес в этом году стал брать несколько больше кредитов. В частности возросла потребность в производственном оборудовании, которое может использоваться по двойному назначению (производство дронов, запчастей для ВСУ и т.д.).

Об этом сообщила директор департамента малого и среднего бизнеса "Глобус Банка" Оксана Шульга.

"Все направления кредитования отражают то, как меняется экономика страны в условиях войны. Бизнес инвестирует в то, что работает, что приносит доход и позволяет масштабироваться даже в сложный период", - сказала она.

Шульга отметила, что общая структура банковских кредитов по таким совместным программам остается относительно постоянной. В то же время в течение первого полугодия существенно возросла потребность в производственном оборудовании для небольших предприятий, которое может использоваться по двойному назначению (например, для изготовления запчастей для нужд ВСУ, или же элементов РЭБ-средств, БПЛА, станций управления беспилотными системами и т.д.).

Наибольшую долю в структуре кредитов по совместным программам занимает автотранспорт - 35%. Речь идет прежде всего о грузовиках, прицепах, коммерческих авто для пассажирских и грузовых перевозок. Спрос на эту технику растет как среди логистических компаний, так и среди предпринимателей, которые занимаются дистрибуцией, выездным сервисом или производством.

"В военных условиях возможность быстро доставлять товар, персонал или оборудование становится критически важной для выживания компаний", - объясняет эксперт.

Вторую по значимости позицию занимает производственное оборудование - 30% от общего объема выданных кредитов. Это - станки, станки, автоматизированные линии, оборудование для обработки металла, дерева, пластика и тому подобное. Именно эта группа кредитов показала наибольший прирост в 2025 году, в частности из-за роста заказов на орудия двойного назначения.

Стабильным остается интерес аграриев к технике. Около 20% кредитов МСБ по партнерским программам приходится на сельскохозяйственную технику - тракторы, сеялки, почвообрабатывающую, кормозаготовительную, технику для внесения удобрений и защиты растений. В условиях сокращения площадей и рисков из-за минирования, фермеры делают ставку на современные, экономные машины, которые позволяют эффективно обрабатывать доступные земли.

Отдельный блок кредитования - инвестиции в сферу услуг. Доля таких кредитов составляет около 15%, и она стабильна на протяжении последних двух лет. В эту категорию входит фитнес-индустрия (тренажеры, кардиооборудование, инвентарь для залов), массажные и wellness-салоны (средства для физической реабилитации, столы для мануальной терапии, аппараты для вакуумного или термомассажа) и стоматология (установки, компрессоры, рентген-аппараты, стерилизационное оборудование, инструменты).

