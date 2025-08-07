По мнению Романенко, такие устройства не будут иметь массового применения.

"Шахеды" с противотанковыми минами, которые начали использовать российские оккупанты, в основном опасны для водителей на грунтовых дорогах и для людей в населенных пунктах. Об этом авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал "Фабрике новостей".

"Россияне поставили какую-то задачу перед этим. Видимо, они хотят блокировать какую-то дорогу... Мина эта небольшая - 8 на 8 на 33 см - такой себе прямоугольник", - сказал он.

Эксперт пояснил: если сбросить такую мину на грунтовую дорогу, ее присыплет пылью, и водитель, который находится в машине, может не увидеть это взрывное устройство. Поэтому, по мнению эксперта, применение врагом таких мин, вероятно, попытка прервать логистику ВСУ или взорвать определенный автомобиль. Романенко объясняет, что заряд в мине небольшой - 1,8 кг взрывчатки.

"Скажем так - это достаточно дубовый вариант: неизвестно, когда с беспилотника упадет мина, потому что нужно, чтобы оператор видел место, куда он сбрасывает. Чтобы оператор видел, нужно, чтобы этот беспилотник был на расстоянии от линии фронта - 100-120 км. Ведь сбрасывать их нужно для того, чтобы они попали на дорожное полотно - нужно сбрасывать с небольшой высоты", - добавил эксперт.

Он предполагает, что "Шахеды" с минами не станут массовым явлением и, вероятно, такое применение - какая-то локальная задача.

"В целом такая кассета весит 8,5 кг с миной. Максимально четыре кассеты на беспилотник стоимостью где-то 30 тыс. долларов... Возможно, они сбрасывали где-то в городе. Тогда да - в городе, где не сбросишь, везде попадет...", - констатировал Романенко.

Как писал УНИАН, россияне начали прикреплять к своим ударным дронам типа "Шахед" кассеты с противотанковыми минами. Специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что для крепления контейнеров с минами инженеры "Алабуги" применили крепления канализационных труб.

По мнению "Флеша", серийные "Шахеды" с противотанковыми минами не будут иметь такую же конструкцию - пока речь идет об экспериментальных изделиях. Также он рассказал, что кассеты с противотанковыми минами, которые крепят к дронам, имеют магнитный детонатор и реагируют на технику рядом.

В то же время авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что Россия готовится к наращиванию производства "Шахедов". По его словам, это происходит, потому что оккупанты хотят запускать одновременно 2000 дронов по Украине.

"Россияне действительно собираются. Они в Алабуге построили новые корпуса (производственные). Они строят общаги для персонала. Так, чтобы был "нормальный концлагерь" - барак-производство, барак-производство. И там достаточно большую территорию они захватили для всех этих вопросов", - подчеркнул эксперт.

