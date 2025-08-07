Эксперт назвал европейские страны, где украинцам проще и сложнее всего найти работу

Больше всего трудоустроенных украинцев в Польше, а меньше всего - в Норвегии.

Рынок труда для Украинцев в Европе зависит от страны пребывания. Поэтому и количество трудоустроенных украинских мигрантов в разных странах отличается. Об этом сказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире Киев24.

Он отметил, что проще всего найти работу украинцам в Польше, Чехии и Словакии, потому что эти страны постоянно нуждаются в рабочей силе.

"А Франция, Великобритания и Германия, могут себе позволить перебирать и ждать, пока люди повысят свою квалификацию и будут работать, как специалисты. Если говорить о Европе в целом, то сложнее всего украинцам найти работу в Норвегии. Там делают ставку на людей, которые знают норвежский язык, а выучить его очень сложно. Поэтому эта страна является одной из немногих, где действительно очень трудно начать работать", - рассказал Воскобойник.

Видео дня

Он отметил, что количество украинцев, которые трудоустраиваются, и тех, кто получает социальные выплаты, зависит от страны пребывания.

"Польша всегда делала ставку на привлечение людей, которые будут работать в сфере обычного физического труда. Это работа на складах, конвейерах, гостинично-ресторанный бизнес. Здесь не обязательно подтверждение квалификация, нострификация дипломов, изучение польского языка - можешь приехать и на следующий день найти работу и начать работать, В Польше трудоустроены около 70% тех, кто получил статус временной защиты", - рассказал эксперт.

По его словам, противоположная ситуация в Германии. Ведь эта страна всегда делала ставку на привлечение профессионалов, которые будут иметь квалификацию и на высоком уровне знать немецкий язык.

"Соответственно, в 2022-2024 годы в Германии трудоустроилось около 20-25% украинцев. Данные за 2025 год свидетельствуют, что уже почти 39% украинцев нашли работу, работают официально и платят налоги. Немецкое правительство хочет, чтобы количество тех, кто работает, увеличилось минимум до 50%", - подчеркнул Воскобойник.

Он добавил, что существует доля украинцев, которые сознательно выбрали путь не работать, пока получают выплаты.

Трудоустройство украинцев в Европе

Как сообщал УНИАН, ранее глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник отмечал, что около 70% украинцев с высшим образованием работают на низкоквалифицированных работах в странах Европы. По его словам, это связано с тем, что они не могут быстро выучить язык в стране пребывания, не могут быстро нострифицировать дипломы, не могут набраться тех компетенций, в которых нуждаются в стране-пребывании.

Вас также могут заинтересовать новости: