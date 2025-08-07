По словам дипломата, украинцы наполняют экономику Польши.

Когда говорят о снижении уровня поддержки украинских беженцев в Польше, то это, скорее всего, речь идет об общественной помощи, а не политике государства. Такое мнение высказал посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью LB Live.

"Польша предоставила украинцам практически равные права со своими гражданами (кроме избирательных). Сейчас 69 % из 998 тыс. зарегистрированных украинцев в Польше работают. И приносят экономике около 22 млрд евро ежегодно - это 2,7 % ВВП Польши", - отметил он.

По словам посла, те граждане, которые не работают, получают помощь, однако расходы на них в пять раз меньше, чем доходы от занятых граждан.

"Поэтому Польское государство имеет скорее выгоду. Да, есть стереотипы, есть политические манипуляции, но украинцы не просители, а полноценные участники экономической жизни страны. В то же время важно не провоцировать: не демонстрировать чрезмерного потребления или роскошной жизни, потому что это вызывает общественное напряжение. Но в целом наши граждане помогают польской экономике", - подчеркнул Боднар.

Посол добавил, что в Польше было создано украинцами 79 тысяч предприятий - от парикмахерских до заводов и все они дают рабочие места, а также наполняют местную экономику.

"Но самое главное - мы в гостях. А в гостях не выдвигают требований, а ведут диалог. Это задача и дипломатии, и медиа", - подытожил Боднар.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский недавно провел первый разговор с новым президентом Польши Каролем Навроцким. По словам главы государства, они обсудили ключевые события, которые произойдут в ближайшие месяцы.

"Договорились об обмене визитами, во время которых обсудим все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Обязательно определим форматы взаимодействия, которые дадут реальный результат для наших стран, наших людей", - заверил Зеленский.

В то же время ранее Василий Боднар рассказал, сколько украинцев собираются вернуться из Польши после окончания войны. Он подчеркнул, что возвращение украинцев из Польши зависит от создания надлежащих условий и личного решения этих украинцев.

"Если вы говорите с беженцами, с людьми, которые выехали не добровольно, а под силой обстоятельств, то 70% из них скажут, что они хотят возвращаться", - добавил посол.

