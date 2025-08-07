Почему корабли не бросают якорь посреди океана - и что делают вместо этого

От плавучих якорей до систем динамического позиционирования - как современные суда останавливаются в открытом море.

Несмотря на стереотипы, корабли не могут стать на якорь в открытом океане. Средняя глубина океана достигает более 3,5 км, тогда как даже самые большие якоря и цепи не превышают 300 м в длину. В результате традиционное бросание якоря становится физически невозможным в таких условиях.

Как пишет Slash Gear, вместо этого используются альтернативные методы:

плавучие якоря, похожие на подводные парашюты, которые замедляют дрейф и удерживают курс судна;

системы динамического позиционирования, которые автоматически регулируют положение судна с помощью сенсоров, винтов и стабилизаторов, анализируя ветер, течения и движение воды.

Суда останавливаются в океане по разным причинам: дозаправка, ожидание шторма или техническое обслуживание. В таких ситуациях критически важно сохранять позицию, чтобы избежать аварий или повреждений.

Видео дня

Даже в мелководье бросание якоря не всегда возможно - важное значение имеет тип морского дна. Например, песок обеспечивает надежное сцепление, а ил - нет. Также опасно использовать якорь вблизи подводных кабелей или затонувших судов - он может застрять, что приведет к дорогостоящим потерям.

Вас также могут заинтересовать новости: