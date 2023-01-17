Отмечается, что вопрос с передачей дальнобойных ракет Киеву не решен.

В Вашингтоне заявили, что им необходимо подумать относительно передачи Украины дальнобойных ракетах. Речь шла о передаче Киеву танков Abrams.

"По дальнобойным ракетам: мы продолжаем слышать интересные замечания по ним. Я думаю, не сосредотачиваться на конкретной (ракете - УНИАН) - это полезно. Есть потребность добивать дальше за линию фронта и, не вдаваясь в детали, я скажу, что мы признаем эту потребность в нынешней фазе и нам стоит подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов, но я не буду решать заранее, что за система это может быть", - заявила заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.

При этом сообщается, что танки Abrams - это очень дорогая техника, которую сложно обслуживать.

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"Нет ясности относительно того, лучший ли это ответ на вызовы, поэтому мы продолжим смотреть на то, какие тяжелые машины, включая танки, есть смысл предоставить вовремя и в необходимом количестве, а также чтобы обеспечить их поддержку для Украины", - подытожил замглавы Пентагона.

Дальнобойные ракеты для Украины - что известно

Украина уже не первый месяц ведет переговоры с США о поставках дальнобойного оружия. Пока что США не дают ВСУ ракеты ATACMS для HIMARS. Дело в разногласиях по поводу ударов по целям во временно оккупированном Крыму.

Politico сообщает, что во время визита в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский повторно должен был попросить предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров.

При этом представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ATACMS могли бы стать сдерживающим фактором для Росии.

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