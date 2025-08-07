Нацгвардейцы поделились, что называют этот бронетранспортер "иномаркой".

Украинские военные из 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" поделились, какие плюсы по сравнению со старыми машинами, которыми они пользовались до этого, имеет бронетранспортер Oncilla, пишет Defense Express.

БТР от польской компании Mista военные называют "иномаркой". Среди преимуществ бронетранспортера Oncilla, нацгвардейцы отмечают хорошую проходимость и надежность.

Отмечается, что данный БТР заезжал даже в места "куда не должен был заезжать", но при этом, мог выполнять свою работу. Кроме этого, военные хвалят мощную лебедку, которая смогла вытащить броневик из затруднительной ситуации.

Еще БТР имеет "тракторный" немецкий двигатель от Deutz, который благодаря своей "низкооборотности" позволяет меньше застревать в грязи. Как и вся отечественная колесная бронетехника, машина оснащена автоматической коробкой передач.

Аналитики большое внимание обращают на боевой модуль с 12,7-мм советским пулеметом НСВТ, который специально адаптировали к новой платформе.

Отмечается, что управление осуществляется с позиции наводчика, которая размещена внутри машины. Модуль имеет современные прицельные средства, которые кроме обычного имеют и тепловизионный режим. Объясняется, что благодаря этому, военные могут эффективно оказывать огневую поддержку при доставке десанта или эвакуации.

Однако, украинские защитники поделились, что хотели бы иметь больше огневой мощи у своего броневика. Сейчас существует вариант Oncilla-Shturm, который оснащен более мощным вооружением и его допустили к эксплуатации в ВСУ в ноябре 2024 года.

В материале говорится, что с целью прикрытия отхода на Oncilla установлены пусковые дымовых гранат "Туча", которые можно выпускать от одной до шести штук за раз. Так как машина постоянно используется для доставки пехоты на передовую, эта опция очень важна для ее прикрытия. Примечательно, что на боевом модуле есть "защита от дураков", то есть, джойстик управления не реагирует на случайные движения и используется только в том случае, если оператор возьмет его полностью рукой. Хотя у каждого военного есть своя роль, однако у них должна быть возможность выполнять любую задачу, чтобы занять нужный пост в БТР как можно быстрее в случае ранения одного из членов экипажа. У броневика нет противодронных сеток, но можно увидеть на нем установленные средства РЭБ. Это очень важное средство для защиты машины, поскольку на фронте массово используются беспилотники. Аналитики напомнили, что бронетранспортер Oncilla от польской компании Mista является лицензионной копией украинского "Дозор-Б". Его поставляют в подразделения Сил обороны еще до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель командующего программы НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и подготовки для Украины генерал-майор Майк Келлер рассказал, что РФ недавно серьезно повредила Patriot в Украине и его доставили в Германию для ремонта. Специалисты определили, что радиолокационная установка не подлежит ремонту, а на замену ушло бы несколько лет. Тем не менее, эксперты немецких ВВС попытались отремонтировать ее самостоятельно. Келлер поделился, что они работали по 16 часов в день с одним выходным в неделю, но в июле радарную установку вернули в Украину.

Также мы писали, что член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко рассказал, что Украине партнеры передают оружие, которое сначала надо ремонтировать и на это уходит от 3 до 6 месяцев. Депутат отметил, что украинцы, возможно, думают, что нам предоставляют современное оружие, но нередко это "металлолом". Поэтому, продолжается постоянный процесс восстановления этого оружия.

