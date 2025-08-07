Путин заявил, что готов к переговорам с Трампом и Зеленским

В то же время президент РФ назвал условие для этого.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он подчеркнул, что для таких переговоров должны быть созданы соответствующие условия. Новость обновляется...

