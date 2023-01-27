В Офисе президента не скрывают надежд, что февральский "Рамштайн" будет авиационным. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что международные партнеры уже начали работать над вопросом передачи Украине реактивных истребителей F-16.

Действительно, если Украина получит самолеты западного производства, это, с большой вероятностью, будут именно F-16. Ведь это самая распространенная модель современных боевых самолетов, находящихся на вооружении многих стран и производящихся сегодня.Авиационная компания Lockheed Martin даже сообщила о планах по наращиванию производства этих самолетов для поддержки стран, которые будут передавать их Украине. Компания предлагает не поставлять самолеты Украине, а заменить изготовленными аналогичные истребители в других странах.

А вот, скажем, если бы США сейчас согласились передать нам F-16, то это были бы F-16 модификации F-16С. Именно они наиболее полезны в войне против России

Но стоит не забывать, что цикл производства самолета F-16 длится более двух лет. Поэтому, если сейчас компания получит заказ на их изготовление, раньше чем за 2-3 года мы самолетов не получим. Единственный вариант для нас - уже сейчас получить бывшие в употреблении самолеты, которые есть в других странах.

На сегодня Нидерланды, планируя заменить свои F-16 на более современные F-35, якобы согласились отдать свои самолеты Украине. Но также надо учитывать, что F-16 имеют несколько модификаций.

Так, у Нидерландов на вооружении стоят самые старые - F-16А (одноместные) или F-16В (двухместные). Они прошли несколько циклов модернизации, но все равно не являются самыми современными: заточены на ведение воздушного боя и имеют ограниченные возможности для нанесения ударов по наземным целям. А вот, скажем, если бы США сейчас согласились передать нам F-16, то это были бы F-16 модификации F-16С. Именно они наиболее полезны в войне против России, ведь они имеют больше возможностей для нанесения ударов по наземным целям с использованием высокоточного оружия. То есть, имеют соответствующее прицельное оборудование.

Почти фантастический вариант - получение Украиной французских истребителей Rafale. Они - одни из лучших, совершенных и популярных в мире

Учитывая, что в бюджете США заложены деньги на обучение украинских пилотов управлению самолетами F-16 и F-15, это означает, что США все-таки планировали передать нам эти самолеты. И здесь интересно, что несколько месяцев назад американцы вывели из Окинавы две эскадрильи истребителей F-15. Это означает, что полсотни самолетов стали для нас доступными. Надо только помнить, что эти F-15 физически старше, и, соответственно, имеют меньший остаток ресурса. Однако и они являются "чистыми истребителями", не предназначенными для нанесения ударов по наземным целям.

Теоретически, они могут это делать, но лишь с использованием неуправляемых авиационных бомб. То есть так, как сегодня делают россияне, когда загоняют высокотехнологичные Су-34 над наши позиции, сбрасывая обычные неуправляемые бомбы и подставляясь под огонь ПВО. В отличие от них, более современные истребители F-16 модификации С и D были бы способны использовать управляемые авиабомбы, имеющие дальность полета до нескольких десятков километров. Ими можно нанести удары, не входя в зону работы российского ПВО.

Кроме того, использование высокоточного оружия полностью меняет философию применения авиации. Если раньше расчет был в том, сколько самолетов нужно для поражения одной цели - с высокоточным оружием вопрос уже в том "сколько целей может поразить один самолет". То есть появление более современных самолетов в Украине уменьшит потребность в их большом количестве. Условно говоря, их потребуется не пятьдесят, а, например, тридцать единиц.

Почему это важно? США могут передать нам довольно много самолетов (у них на хранении стоит несколько сотен тех же F-16). Однако вопрос следует ставить так: какое количество самолетов наши воздушные силы способны будут принять? Ведь для самолетов все-таки нужны пилоты и наземный персонал.

Если наши воздушные силы могут обеспечить, условно, три эскадрильи этих самолетов, вероятно, такое количество и будет постепенно передано нам.

Также важен вопрос, какие страны поддержат решение о передаче истребителей. Потенциал бывших в употреблении самолетов F-16 в Европе постепенно иссякает. Нидерланды, Норвегия и Дания уже заменяют их на современные F-35. Современные модификации этих самолетов еще можно найти в Греции и Турции, но эти страны нельзя брать в расчет, им также нужны эти самолеты. Вот, собственно, и все.

Эксперты также могут спрогнозировать, например, получение Украиной шведских истребителей Grippen. Они довольно неплохие, легкие и многофункциональные. К тому же, они просты в обслуживании, поскольку проектировались для срочников.

Третий вариант - передача Украине самолетов Eurofighter, состоящих на вооружении нескольких стран, например, Италии и Испании. Но в обоих случаях можно говорить об ограниченном количестве для передачи.

И последний, почти фантастический вариант - получение Украиной французских истребителей Rafale. Они - одни из лучших, совершенных и популярных в мире. Можно вспомнить, что Франция стала страной, которая весной первой передала нам современную артиллерию, а затем объявила о передаче колесных танков. Поэтому вариант передачи самолетов Францией не исключаем. Но, скорее всего, Украина получит F-16 от Нидерландов или США.

Так, сегодня в Пентагоне заявляют, что речь о передаче военной авиации Украине не идет. Но вспомните, как несколько дней назад на официальных брифингах США объясняли, почему не идет речь о передаче американских танков Abrams. Мы слышали, что эти танки сложны для Украины и тому подобное. Но проходит несколько дней, и мы имеем решение о передаче этих танков. Что сдвинуло ситуацию с места - неизвестно. Процессы, связанные с передачей нам вооружения, не являются публичными.

Еще один пример - история с телерадиолокационными ракетами HARM: пока россияне не сообщили об обломках этих ракет, никто даже не знал о поставках их Украине. Это не объявлялось. Не исключено, что и с самолетами ведется не публичная работа. А о принятом решении мы услышим на следующем заседании "Рамштайн".

Андрей Харук, военный историк, профессор Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного