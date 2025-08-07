Экологи отметили, что перемещения и поведение китов многое говорят о состоянии океана.

Ученые забили тревогу, заметив значительное снижение количества звуков, издаваемых синими китами.

Как пишет The Economic Times, ученые использовали специальные подводные гидрофоны (водные аналоги микрофонов) для записи и отслеживания звуков морских обитателей и обнаружили значительное снижение количества криков китов. Эти записи помогают ученым отслеживать морскую жизнь и понимать, как деятельность человека влияет на животных.

Исследование показало, что волна тепла привела к сокращению количества пищи, необходимой китам, и спровоцировала пагубные изменения в химическом составе океана, что привело к цветению токсичных водорослей.

Видео дня

"Это стало причиной самого масштабного отравления морских млекопитающих за всю историю наблюдений. Это тяжелые времена для китов", - рассказал Джон Райан, биолог-океанограф из Исследовательского института аквариума залива Монтерей.

Райан и группа исследователей за 6 лет наблюдений обнаружили четкие закономерности в пении китов по сезонам и годам. По случайному стечению обстоятельств, записи начались во время сильнейшей морской волны тепла, невиданной ранее в этом регионе.

В результате, согласно исследованию, количество звуков, издаваемых синими китами, снизилось почти на 40%, а популяции криля и анчоуса резко сократились.

"Это все равно что пытаться петь, когда умираешь с голоду. Они тратят все свое время на поиски еды", - пояснил Райан.

Проблемы начались со странного участка необычно теплой воды в Тихом океане, обнаруженного в 2013 году. К 2016 году этот участок расширился до обширной области протяженностью более 3200 км. Резкий скачок температуры океана уничтожил основные источники пищи для китов.

Ученые пытаются понять последствия повышения температуры океана. И поскольку изменение климата продолжает давать о себе знать, они обеспокоены будущими экстремальными погодными явлениями, включая морские волны тепла. Ученые обнаружили, что продолжительность этих волн тепла утроилась с 1940-х годов.

Келли Бенуа-Берд, морской биолог из Аквариума залива Монтерей, сказала:

"Эти морские волны тепла имеют последствия для всей экосистемы. Если киты не могут найти пищу, а они могут пересечь все западное побережье Северной Америки, это действительно масштабные последствия".

Эколог Университета штата Орегон Дон Барлоу добавила: "Меньше возможностей для кормления" означает, что синие киты "тратят меньше усилий на размножение". Барлоу подчеркнула, что их перемещения и поведение многое говорят о состоянии океана. "Где они находятся и что делают, может многое рассказать о состоянии экосистемы", - подытожила ученая.

Другие новости о китах

Ранее экологи в Красном море впервые в истории заметили синего кита. По мнению ряда экспертов, кит мог заблудиться во время миграции из теплых вод, где он проводит зиму, в холодные районы для спаривания.

Вас также могут заинтересовать новости: