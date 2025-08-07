Интерпайп поставил специализированные микросваи для реконструкции моста в Словакии

Украинская промышленная компания Интерпайп поставила специализированные микросваи для капитальной реконструкции моста в рамках модернизации 15-километрового отрезка железнодорожного соединения между Попрадом и Выдрныком, которую проводит Словацкая железная дорога.

Об этом сообщает UAProm со ссылкой на пресс-службу компании. Как отмечается в сообщении, из-за сложных грунтовых условий региона применение стандартных свай оказалось неэффективным, поэтому Интерпайп предложил альтернативное решение: трубы диаметром 108 мм, используемые как компактные микросваи.

Для этого проекта понадобилась конструкционная сталь S355J2, которая широко используется в строительстве и машиностроении благодаря балансу прочности, свариваемости и ударопрочности.

"Железнодорожные мосты выдерживают вес многочисленных грузовых и пассажирских поездов и должны оставаться безопасными в эксплуатации в течение десятилетий. Опорная конструкция имеет решающее значение для долгосрочной целостности моста. Микросваи могут выдерживать те же нагрузки, что и традиционные сваи, требуя при этом значительно меньших усилий для подготовки почвы. Мы уже поставили аналогичные сваи нескольким строительным подрядчикам во Франции, которые столкнулись с той же проблемой", - отметил Виталий Синельников, менеджер Интерпайп по продажам труб на европейских рынках.

Ранее Интерпайп впервые поставил трубы для оффшорных работ в Турции. Также компания наладила поставки трубной продукции для соляных шахт в Италии. Компания также выступила поставщиком труб премиального сегмента для газодобычи в Румынии