В Китае разбилась первая многоразовая ракета компании Deep Blue Aerospace. Разработка находилась на этапе испытаний.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Авария произошла на полигоне компании, предположительно, в конце июля.

На спутниковых снимках видны следы пожара возле стартовой площадки. Источник издания подтвердил, что испытательный полет "закончился неудачей". Он уточнил, что тогда проводились тестирования вертикального взлета и посадки.

Издание отметило, что такое испытание является ключевым в разработке систем запуска многократного использования. Издание сообщило, что следы взрыва на спутниковых снимках видны в сотнях метров от того места, где должна была приземлиться ракета.

"Это свидетельствует о том, что ракета отклонилась от курса вскоре после запуска и разбилась во время попытки посадки", - написало издание.

Испытания ракет в Китае

Ранее стало известно, что в Китае ракета "сбежала" с космодрома и упала на окраине города. Авария произошла во время тестового запуска двигателя, а взлет ракеты вовсе не планировался.

В частности, по замыслу, тест должен был проходить без фактического взлета ракеты: мощные прижимные зажимы и другие конструкции должны были удержать ракетную ступень на месте. Однако по какой-то причине ракета поднялась в небо и вскоре упала на окраине города, вызвав на земле мощный взрыв.

