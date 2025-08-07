В Украину проникло опасное насекомое, которое уничтожает грецкие орехи

Вредитель распространяется узкими природными коридорами между Карпатами и Черным морем.

В Украину из Средиземноморья, Балканского полуострова, а также с Ближнего Востока за последние десятилетия начали массово проникать новые виды насекомых. Одним из самых угрожающих является вредитель грецкого ореха - никтеола ореховая, также известная как лодочница ореховая. Об этом рассказал "Телеграфу" энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) Евгений Халаим.

По его словам, этот вид распространяется узкими природными коридорами между Карпатами и Черным морем, проходя через южные регионы Украины, в частности Бессарабию. Другим путем распространения является черноморское побережье Кавказа, включая территорию Крыма.

Впервые вредитель был зафиксирован в Украине в 2005-2006 годах в Крыму, затем в Запорожской области (2008 год), а затем и в Одесской (2012 год). Сегодня насекомое продолжает активно продвигаться в западном направлении, уже достигнув Болгарии, Румынии и севера Италии.

По словам специалиста, никтеола ореховая поселяется под зеленой оболочкой плода, не повреждая ядра, однако препятствует нормальному созреванию ореха. Плод чернеет, теряет товарный вид и становится непригодным для продажи. Поражение отдельных деревьев достигает 40-50% плодов, что представляет серьезную угрозу для орехового бизнеса.

Специалисты предупреждают, что распространение этого вредителя может оказать существенное влияние на урожайность и качество грецких орехов в Украине.

