Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет условие для личной встречи с кремлевским правителем Путиным.

Об этом пишет The New York Post, ссылаясь на заявление представителя Белого дома. По его словам, американский лидер встретится с правителем Кремля только в том случае, если тот также согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским:

"Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча состоялась. Место встречи еще не определено".

