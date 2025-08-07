Президент США Дональд Трамп рисковал, когда объявил о повышении пошлин для Индии, поскольку это может подтолкнуть Дели к Китаю. Но, как говорится в статье The Times, разочарование Трампа из-за невозможности достичь значимого мирного соглашения в Украине возросло и поэтому он решил пойти на этот риск.
Реакцию политиков на экспертов в Индии лучше всего описывает слово "шок", пишет издание. В комментариях они сказали, что это было первым требованием "публичного подчинения" со стороны США. Министерство иностранных дел Индии назвало этот шаг "несправедливым, необоснованным и неразумным".
Депутат от оппозиции Шаши Тарур заявил, что пошлины Трампа являются проявлением "двойных стандартов". В Индии отмечают, что США продолжают импортировать российский гексафторид урана для своей атомной промышленности, палладий для своей промышленности электромобилей, а также различные удобрения и химикаты.
Для Индии угроза Трампа тем более обидна, поскольку еще недавно ее поощряли продолжать покупать российскую нефть, чтобы помочь стабилизировать цену на нефть марки Brent.
Критически важной будет реакция премьер-министра Нарендры Моди и его позиция в переговорах о торговом соглашении с США, пишет The Times. После этого станет понятно, какую политику выбрала Индия: продолжать успокаивать Трампа, как было с начала вступления его в должность, или начнут конфронтацию.
"Реакция индийского правительства будет зависеть от финальных оценок торговой сделки с США. Признают ли они ее провалом политики умиротворения, после которой изменят курс и займут более жесткую позицию", - сказал научный сотрудник Совета по стратегическим оборонным исследованиям (CSDR) в Дели Анкит Тивари.
Уже сейчас члены партии Моди, BJP, открыто выступили с критикой Трампа. Его все чаще высмеивают на индийских правых социальных медиа-платформах.
В случае углубления разногласий существует риск того, что Индия приблизится к России и Китаю. Первые переговоры между ними уже начались. Ожидается, что Моди посетит Китай в этом месяце для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который начнется 31 августа и где будет лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин. Это станет его первой поездкой в эту страну после 2020 года.
В то же время, старший консультант в Фонде исследований Чинтан в Дели Мониш Турангбам говорит, что пока все это выглядит позой Дели. Он говорит, что структурные причины, по которым Индия двигалась в сторону Запада, не изменились. А сдвиг в сторону Китая он назвал "надуманным". Добавил, что индийское правительство попросило министров рассмотреть, что еще можно предложить США перед переговорами в конце месяца.
Что известно об увеличении тарифов для Индии
Напомним, в среду Трамп объявил о введении новых пошлин против Индии. В дополнение к 25-процентному сбору, который должен быть введен с четверга, Трамп объявил о дополнительных 25 процентах, которые вступят в силу через 21 день - это наказание за отказ Индии прекратить импорт российской нефти и газа.
Аналитики говорят, что индийские нефтеперерабатывающие заводы, возможно, уже начали сокращать закупки российской нефти. Между тем Индия также может взять на себя обязательства увеличить закупки оборонной продукции в США, поскольку остается надежда на дипломатическое решение.