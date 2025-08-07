Вероятно, он попытается перетянуть Трампа на свою сторону во время личной встречи, считают аналитики.

На прямых переговорах с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин, вероятно, попытается выторговать стратегическую политическую победу в войне в обмен на отказ от территориальных претензий в Украине. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на мнения аналитиков.

Издание отмечает, что настоящей победой для Путина был бы не захват еще четырех украинских регионов в дополнение к Крыму, а возвращение всей Украины под политическое влияние Москвы. Это в частности означает запрет на вступление Украины в НАТО и вообще на военное сотрудничество с Западом, утверждение в Киеве пророссийского правительства, ограничение оборонного потенциала Украины и тому подобное.

Как пишет NYT, вероятно именно этого будет добиваться Путин на личной встрече с Трампом, а вовсе не передачи еще двух областных центров Украины. И именно это могло бы стать победой России в войне.

Авторы публикации напоминают, что до сих пор остаются неизвестными конкретные договоренности, которых во время встречи в Москве достигли спецпосланник Стив Уиткофф и Владимир Путин. Обе стороны одобрительно отозвались об этом разговоре, но для широкой общественности его конкретное содержание осталось засекреченным.

Один из вариантов заключается в том, что Путин, вероятно, выразил готовность проявить гибкость в вопросах территорий в обмен на геополитические уступки со стороны Запада. Но для этого российскому диктатору нужно лично встретиться с президентом США.

На протяжении всех последних месяцев российские посланники жестко стояли на позициях, что Украина должна без возражений отдать России всю территорию Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. В Вашингтоне закономерно считали эти требования неразумными и видели в них признак того, что Москва несерьезно относится к переговорам о прекращении войны.

Однако некоторые аналитики предполагают, что Путин умышленно приказал своим посланникам придерживаться именно этой самой жесткой позиции, чтобы в конце концов добиться своей личной встречи с Трампом. Очевидно, в Москве надеются, что уже с глазу на глаз Путин сможет склонить Трампа, своего давнего фаната, к российскому видению "коренных причин конфликта".

Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия, считает, что на предстоящих переговорах Москва действительно будет готова к обмену определенными территориями ради достижения более глобальной цели.

"Самое важное для Путина - это НАТО и эти железобетонные гарантии того, что Украина не будет в НАТО и что страны НАТО не будут развивать военное присутствие в Украине, а также ряд политических требований к самой Украине", - сказала Становая.

По ее словам, Путин хочет, чтобы Украина прекратила быть тем, что он считает "антироссийским проектом", то есть вернулась в сферу влияния Москвы.

"Поэтому или он достигнет этого через гарантии НАТО, то есть гарантии Запада, или он достигнет этого через политический контроль внутри Украины. Территория - это очень второстепенно", - добавила Становая.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, накануне в Москве состоялись переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Путиным. О чем конкретно разговаривали - не известно. Но обе стороны назвали переговоры успешными.

После того Трамп сообщил, что планирует в ближайшее время лично встретиться с Путиным, а затем, вероятно, провести трехстороннюю встречу еще и с участием Зеленского. По данным СМИ, президент США уже приказал своей команде быстренько организовать встречу с Путиным.

По данным осведомленных источников, во время телефонного разговора, который Трамп провел с европейскими лидерами, включая Зеленского, президент США сообщил, что будущие мирные переговоры будут включать "обмен территориями". Однако пока неизвестно, что имеется в виду.

